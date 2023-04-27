遊客爭議行為頻傳！當地人被惹怒 峇里島「反網紅觀光」越演越烈
全球旅遊在後疫情時代重現繁榮，國際航班頻繁穿梭在各知名旅遊勝地，峇里島也再現旅客如織的往日景象。不過隨著遊客增加，與當地人之間的摩擦也日益增多，尤其越來越多旅遊型網紅的爭議行為引發當地人不滿，紛紛當起「糾察隊」要觀光客互相尊重，也引起當地政府關切。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，俄羅斯瑜珈網紅法茲利瓦（Alina Fazleeva）去年因為在700年老樹前全裸拍照，引發爭議後遭到驅逐出境。而像法茲利瓦一樣，樂於在峇里島全裸拍照的遊客真不少，這些人總是到現場拍照後再上傳到個人的社群媒體博眼球，類似的脫序行為還包括有位網紅站在機車上騎車環峇里島，事後還將影片上傳，都讓當地人十分不滿。
峇里島當地人表示，「我們的熱情好客被認為是理所當然」，但當地人如今已經忍無可忍，紛紛跳出來指責觀光客，「如果你在自己的國家不會做這些事情，就不要在峇里島做」。社群網路上出現當地人自發性組織的「糾察隊」，不時公布並檢舉外地人脫序行為或是非法打工的情事。
眼見民怨四起，當地人與觀光客關係陷入緊張，政府也出手降溫，包括禁止觀光客自行租車，以求減少交通亂象。但由於觀光業是峇里島最大宗的收入來源，官員們顯然不想對觀光客採取太強硬的立場。
不過當地人也強調，有問題的是少部分人，大多數遊客還是很友善的。當地人希望前來峇里島的遊客，能夠悠閒的體驗峇里島的人文風情和自然景觀，互相尊重，領會簡單的生活，不要把網路上的複雜東西帶過來。