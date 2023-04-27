柯文哲訪美影片累計百萬點閱 民眾黨：2024總統大選不可忽視力量
台灣民眾黨主席柯文哲結束21天訪美行程，將於明日清晨搭機抵台。台灣民眾黨今（27）日晚間發布新聞稿，回顧柯文哲訪美行重點，相關影片在柯文哲不同社群共創造百萬點閱率，不只在國外引發廣大回響，也在國內引發熱烈討論，強調成為2024總統大選不可忽視的力量。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨指出，柯文哲4月13日與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、4月20日與21日連兩日與白宮、國防部等部會進行高層會談時，特別聚焦探討兩岸現況發展與如何化解衝突，柯文哲呼籲美方除了給予台灣軍事支持，也應加速協助台灣加入區域經濟組織，以增強台灣國力，達到自立自強。他特別強調台灣願意扮演美中間溝通的關鍵力量，也應有積極作為，使兩岸提高善意、化解敵意，減少誤判、避免衝突。
民眾黨指出，此趟美國行，台灣民眾黨訪美團共會晤6位現任聯邦眾議員、一位前聯邦眾議員及州參議員；不只官方拜會馬不停蹄，柯文哲也把握時間至美國6所大學舉辦演講與座談。
民眾黨表示，此次訪美行程成果豐碩，由民眾黨團隊拍攝剪輯數十支長短影片，經由柯文哲社群媒體(含臉書、Instgram、YouTube、Tiktok）等多個自媒體宣傳發送，創造百萬以上點擊率，柯文哲各粉專訂閱數在訪美期間飆升，顯見柯文哲與民眾黨此趟訪美行不只在國外引發廣大回響，也在國內引發熱烈討論，成為2024總統大選不可忽視的力量。
柯文哲4月8日至28日率團訪問美國，他指出訪美目的為認識美國、從美國回看台灣、介紹第三勢力給美國，期間造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地，預計28日清晨返抵國門。