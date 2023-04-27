挺8月肚爬山挨轟！現在才知山友受傷　林叨囝仔7寶媽：一定會負責

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貼文一出，粉絲紛紛留言稱讚，「最強孕媽咪臉書記錄…真的不只是更新，更有無限領域的創新」、「最強的孕婦媽媽」、「從來不把你當孕婦看」。不過，也有不少看完流下冷汗，留言「看完只覺得⋯不要鬧了」、「我膽子小，我覺得懷孕爬山蠻危險的，有考慮過若有狀況怎麼辦？」、「恭喜救難人員平安渡過了一關！」、「即將臨盆建議還是不要走這麼長時間的路線吧，33周了還硬要上的話 個人是持負面的態度」。
同時，一名曾協助救援Sydney的山友在臉書「靠北登山大小事」社團匿名貼文，表示前年10月底，Sydney懷6保30多周時，「您就曾在高島縱走的高台山三角點骨折，由於EMT（緊急救護技術員）上來還要幾小時，您一直喊冷喊痛，我們希望能盡快將您送下山，用背架做了簡易擔架」。
山友說，因該路段又窄又滑，「由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致我的ITB（髂脛束症候群）拉傷休養半年以上，花了不少時間治療仍無法改善，最終還是到治療所採自費，又花了不少錢才傷癒。」
雖然當時Sydney老公告訴協助救難的山友說，事前已經做了很多風險評估，但又見Sydney挺8月孕肚去爬山，還是讓山友忍不住說「既然已有類似情況發生，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理」。
山友貼文引發熱烈討論，網友紛紛留言「如果接到報案，要去高山救治臨盆的孕婦，我真的會想死...」、「33周去爬山，真的是...」、「自己的成就感是踩踏在別人身上」、「自私了」、「《地表最強》的稱號絕對是給搜救人員而不是孕婦」。
Sydney晚間在臉書發文回應，她先說明感謝前年高島縱走時協助她在下山的人，「你們的恩情我謹記在心」，但表示因當時現場混亂，並未和山友留下聯絡資料，「很遺憾透過此方式得知，針對協助我下山的山友受傷的部分，若是您還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任。」她也說，「未來，我們也會更謹慎、仔細」，文末再次感謝曾經幫助過他們的所有人。