提前因應缺水危機　桃市進行備用水井取水演練

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張善政表示，目前全市共計28口備用水井，已盤點並確認馬達等設施皆可正常運作，除了缺水時能讓居民順利取水，也可提供消防水車接管使用。張善政指出，由於地下水不能直接飲用，這次演練也搭配水利署與工研院開發的移動式緊急淨水設備（Qwater），將地下水淨化後達到飲用水標準。面對未來可能發生缺水危機，市府將做好相關應變措施，讓民眾安心。
張善政說明，全市28口備用水井，每日可供應約14,890噸地下水，可以作為清掃、沖廁及澆灌等民生次級用水；市府也協調民間廠商現有56口工業抗旱井，每日水權量共計2.4萬噸，並開放全市8座水資源回收中心，每日可提供10萬噸回收水調度使用，讓桃園市民的生活用水可以安心。
水務局長劉振宇表示，桃園全市28口備用水井，分別位於各行政區的公園、集會所或活動中心，目前水務局已全數整備完成，並由公所管理，光明河濱公園的備用水井每日可供應約500噸地下水，在旱災時，可以減少自來水使用，也可在臨時大規模停水時，緊急提供民眾取用；此外，環保局每半年也會針對備用水井進行地下水水質監測，包括枯水及豐水期各1次，以便掌握井水水質狀況。
劉振宇說明，目前桃園北區、大溪、石門、龜山、文青、復興、三民、楊梅等8座水資源回收中心，每日提供10萬噸回收水，包括民眾及企業皆可免費取水。水務局也建置「水情看桃園APP」，方便民眾查詢桃園枯旱警訊，以及全市水資中心取水點及備用水井位置，呼籲民眾節約用水，共同因應缺停水危機。
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