薛紀綱遭葛斯齊爆料「偷吃圈外人」！老婆60字聲明證實：非常心痛
「最強狗仔」葛斯齊日前在UP直播節目《藝外爆紅》中爆料，一位去年剛獲得金鐘獎的主持人偷吃圈外人，還加碼透露多個特徵，當時引起外界一陣熱議，而他今（27）日證實該主持人就是薛紀綱（小兵），也預告晚間將「敲金鐘」，開直播詳述此事，對此，薛紀綱的老婆王湘涵稍早也首度發聲證實此事，並表示今天都在顧家庭，突然收到此消息既心痛又難過，60字聲明讓人心疼不已。
記者賴禹妡/綜合報導
葛斯齊日前爆料某金鐘獎主持人外遇圈外人，且現任老婆同是主持人，「這位男主持人是B-等級、二線以下，髮型很特別很好認，但他的節目不是一般娛樂節目」，而他今日再度預告晚間將開直播爆料此事，並向《NOWnews今日新聞》證實該位主持人就是與老婆王湘涵結婚9年的薛紀綱，《NOWnews今日新聞》記者也隨即致電給薛紀綱本人求證，但他僅回：「現在在忙，不方便回應喔！」
而根據《三立新聞網》報導，王湘涵得知此事時，表示她今天一直都在忙著帶孩子、顧家庭，之後坦言收到這樣的消息心情很難過，「很多事情出乎意料」，對於此事影響到家人、生活及工作感到十分心痛，「請給我一些思考的空間，謝謝」， 60字聲明令外界心疼不已。