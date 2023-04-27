美韓峰會強調台海和平穩定重要性 中國外交部重申應恪守一中原則
美國總統拜登與韓國總統尹錫悅26日在華府進行會談，會後兩人發表了「華盛頓宣言」（Washington Declaration），為了因應北韓威脅，將加強雙方軍事合作，美國加強對韓提供核威懾力度，包括在韓國部署美國核潛艦。另外美韓聯合聲明中也再次提到台海和平穩定是「維持區域安全繁榮的必要條件」，並反對任何一方片面改變印太地區現狀的企圖。對此，中國外交部回應說，敦促美韓認清台海問題實質，恪守「一個中國」原則，謹言慎行。
記者倪浩軒/綜合報導
韓國總統尹錫悅訪美前，就因為談及台海問題時一句「反對以武力改變現狀」，讓中韓外交部陷入口水大戰。而拜錫會後的聯合聲明中，強調台海和平穩定是維持區域安全繁榮的必要條件，這句話雖然與過去美韓立場一致，但聲明中新加入了「反對任何一方片面改變印太地區現狀的企圖」，雖然提到「填海島礁軍事化」等字句似乎是指涉南海，不過「改變現狀」的關鍵字與尹錫悅之前的說法呼應，劍指中國的企圖仍是躍然紙上。
而中國外交部發言人毛寧，27日被問到對於美韓聯合聲明的看法時回應，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，絕不允許任何外部勢力干涉。毛寧重申台海的「現狀」就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，「台獨」分裂勢力才是破壞台海現狀的罪魁禍首。毛寧敦促美韓認清問題，恪守一個中國原則，在台灣議題上謹言慎行，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。
值得注意的是，美韓發表「華盛頓宣言」後，第一時間韓國外交部發言人表示，事前有針對「華盛頓宣言」的內容與中國照會，但韓國外交部隨後又發出聲明否認，強調事前並未與中國說明「華盛頓宣言」的相關內容。