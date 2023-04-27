打造智慧物流！基隆推動台灣智慧物流學校 謝國樑盼創造就業
基隆為台灣重要之商港與郵輪母港，自謝國樑市長上任後，即策定「導入產業‧創造就業」的施政方針。為了打造智慧物流新鎮之目標，今(27)日邀請美國SOLE國際物流協會台灣分會，舉行台灣智慧物流學校交流籌備會議，會中分享全球物流產業脈動，期待藉創新思維為產業服務能量加乘。
財經生活中心/綜合報導
基隆市府表示，本次會議委託美國SOLE國際物流協會台灣分會，召集物流、電子商務、航運、資訊等產業高階經理人共議研討，規劃推動台灣智慧物流學校，期待透過國際供應鏈物流課程的引進，並透過產官學合作，吸引企業能到基隆設點，為基隆導入更多在地就業。
本次會議中，由來自各界代表分享國際物流與供應鏈發展趨勢，並邀請美國SOLE國際物流協會台灣分會理事長詹斯敦主講「打造智慧物流+供應鏈未來人才」；DHL敦豪供應鏈台灣董事總經理謝東政講述「台灣高科技半導體的物流挑戰與機會」；物理互聯網之父Benoit Montreuil透過視訊，分享物流趨勢與創新塑造產業未來。
謝國樑指出，在造訪喬治亞理工學院時，對於該校之供應鏈物流課程連續幾年在全美名列前茅印象深刻，今天邀集各產業菁英集思廣義與談，希望透過教育訓練平台及引進喬治亞理工學院物流課程，以培養高端技職人才並結合七堵火車站周邊基地發展產業，為基隆導入更多在地就業機會。