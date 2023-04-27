金鐘主持人薛紀綱「外遇照」流出！葛斯齊曝他第一視角親吻畫面
狗仔葛斯齊12日晚間現身UP直播節目《藝外爆紅》，爆料去年剛獲得金鐘獎的某位主持人，外遇圈外小三，而他今（27）日向《NOWnews今日新聞》證實該位主持人就是與老婆王湘涵結婚9年的薛紀綱（小兵）。葛斯齊稍早成立完臉書粉絲專頁後，晚上就現身直播爆料，認為身為兒少節目主持人的薛紀綱，實在沒有做好榜樣，他這次不忍了，直接曝光薛紀綱當時外遇的自拍照，可以看到2張照，薛紀綱都深情親吻一名金髮女子，2人互動相當親密，一張是在松江錢櫃ktv、另一張則是去年10月多在嘉義的自拍照，還透露薛紀綱外遇對象是圈外人，長相神似藝人Makiyo，年齡約落在39、40歲，職業是業務。
記者侯家瑜/綜合報導
葛斯齊要薛紀綱公開道歉，不然會爆料更誇張的照片，「我等他跟老婆的回應，另一張我先收著。」坦言半年前就想釋出照片，是因為認為薛紀綱太小咖，所以才就此打住，後來在簽書會等各式場合，還不斷給薛紀綱暗示，但對方仍在老婆出國時，不斷偷吃，才看不下才決定開直播爆料。葛斯齊也補充有「床照」，但還是想給薛紀綱一個機會，「如果照片流出來，他們婚應該就離定了。」葛斯齊推測：「王湘涵去年5月出國，薛紀綱應該去年7月，就一直在偷吃。」還意有所指表示薛紀綱有送戒指給小三，「薛紀綱與小三是透過朋友認識，女方知道薛紀綱有老婆後，也沒有主動提出分手。」