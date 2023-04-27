美中角力台灣面臨嚴峻挑戰　林富男答如何維護自身利益

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根據民調，台灣75%左右的民意認為兩岸應該「保持現狀」。林富男認為，台灣似可應循柯文哲模式「兩岸和平、台灣自主」來發展兩岸關係；柯曾說，交流比斷流好、對話比對抗好。兩岸皆須適時展現誠意與對話意願，以降低對立，不必隨太平洋大兩岸的角力而被捲入漩渦，盡快恢復兩岸交流與合作，才能達到「共容、共融、共榮」之願景。
台灣在美中角力的大背景下，面對未來的挑戰，該如何因應。林富男說，在這個充滿變數的國際環境中，台灣應該積極與周邊國家建立和發展經濟、政治等多層次複合性的合作關係，這將有助於擴大台灣在區域事務中的影響力。在應對各種安全威脅時我們還必須保持清醒冷靜不被煽動，善用海內外資源提供更多選擇和空間，以確保台灣自身利益和發展空間。
在兩岸關係方面，林富男也提到，應該在「我們的憲法」基礎上，與大陸保持相當程度的對話與交流。這將會有效緩解兩岸緊張和對峙，減少沒有必要的環台警巡或軍演，為雙方在經濟、文化等領域的合作創造有利條件。參諸26日習近平與澤倫斯基互通電話內容，「習近平強調勸和促談，對話談判是唯一可行的出路，支持以政治解決烏克蘭危機，云云」。從而，我們也應該主張「台灣自主」在對外關係方面保持複合式多元化，避免過度依賴單一國家，以確保自身的戰略自主和利益。
相信大陸也並非一定採取武力解決台灣問題。林富男強調，但是當前我國面對日益複雜多變的國際形勢，也必須採取全方位、複合式、多層次的策略，既要充分利用外部資源，也要注重內部力量的提升。雙方必須要更多的瞭解與諒解，只有這樣台灣才能在美中角力的大環境下，有效地捍衛自身利益。林富男認為，台灣不該是地表上最危險的地方，只要把握機會，憑藉我們的努力，台灣會是世界關鍵之地，民眾幸福之地。