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美中角力台灣面臨嚴峻挑戰　林富男答如何維護自身利益

▲美中角力台灣面臨嚴峻挑戰，林富男答如何維護自身利益。（圖／記者郭俊暉攝）
▲美中角力台灣面臨嚴峻挑戰，林富男答如何維護自身利益。（圖／記者郭俊暉攝）

記者陳美嘉、郭俊暉／高雄報導

日前西班牙《國家報》發布了一篇名為「台灣，沉睡的炸彈」專題報導，分析美中台關係；英國《經濟學人》雜誌亦曾在2021年4月報導台灣是「地表上最危險的地方」。處在如此情境下，台灣應如何有效作為，以維護自己的利益？台灣民眾黨資深中央委員、行政院大陸委員會咨詢委員林富男建議，台灣應該更國際化尋求盟友支持，積極參與區域性經貿組織和活動，爭取更多國家的友好和協助，讓世界認識台灣進而知道台灣價值。

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在俄烏戰爭後，西方國家對台海衝突的擔憂日漸增高，林富男指出，此時我們更該以「理性、務實、科學」的方法來拓展對外空間、提升國際地位。台灣內部則應持續加強防禦訓練及國防能力，據外媒報導，台灣尚未為可能的戰爭場景做好準備，如能源、物資儲備等方面，都存在明顯短缺。有鑑於此，我們亦應著手解決兵源不足、國防人才流失及回聘退役士官問題，並加強軍事訓練和應有國防裝備。

根據民調，台灣75%左右的民意認為兩岸應該「保持現狀」。林富男認為，台灣似可應循柯文哲模式「兩岸和平、台灣自主」來發展兩岸關係；柯曾說，交流比斷流好、對話比對抗好。兩岸皆須適時展現誠意與對話意願，以降低對立，不必隨太平洋大兩岸的角力而被捲入漩渦，盡快恢復兩岸交流與合作，才能達到「共容、共融、共榮」之願景。

台灣在美中角力的大背景下，面對未來的挑戰，該如何因應。林富男說，在這個充滿變數的國際環境中，台灣應該積極與周邊國家建立和發展經濟、政治等多層次複合性的合作關係，這將有助於擴大台灣在區域事務中的影響力。在應對各種安全威脅時我們還必須保持清醒冷靜不被煽動，善用海內外資源提供更多選擇和空間，以確保台灣自身利益和發展空間。

在兩岸關係方面，林富男也提到，應該在「我們的憲法」基礎上，與大陸保持相當程度的對話與交流。這將會有效緩解兩岸緊張和對峙，減少沒有必要的環台警巡或軍演，為雙方在經濟、文化等領域的合作創造有利條件。參諸26日習近平與澤倫斯基互通電話內容，「習近平強調勸和促談，對話談判是唯一可行的出路，支持以政治解決烏克蘭危機，云云」。從而，我們也應該主張「台灣自主」在對外關係方面保持複合式多元化，避免過度依賴單一國家，以確保自身的戰略自主和利益。

相信大陸也並非一定採取武力解決台灣問題。林富男強調，但是當前我國面對日益複雜多變的國際形勢，也必須採取全方位、複合式、多層次的策略，既要充分利用外部資源，也要注重內部力量的提升。雙方必須要更多的瞭解與諒解，只有這樣台灣才能在美中角力的大環境下，有效地捍衛自身利益。林富男認為，台灣不該是地表上最危險的地方，只要把握機會，憑藉我們的努力，台灣會是世界關鍵之地，民眾幸福之地。

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