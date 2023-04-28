名家論壇》沈怡昕／短小精悍的《超級瑪利歐兄弟電影版》

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當我們回頭檢視，環球在這部挾帶超級IP的「任天堂電影」得到成功似乎理所當然。只要對任天堂系列有接觸，不管是紅白機、GameBoy、Wii或Switch，有遊戲主機的世界就不可能沒有「瑪利歐兄弟」；而若說起任天堂要跨足影視改編的首選IP，答案不是「寶可夢」就是「瑪利歐兄弟」，只是君不見華納兄弟的《名偵探皮卡丘》（Detective Pikachu）真人大電影，雖然最後結果小賺無賠，但扣掉行銷賺頭，整部片毫無氣勢。
真人版電影《名偵探皮卡丘》成本一億五千萬、賣座四億三千萬，稱不上失敗，但對自己始終沒有強大動畫品牌的華納，對於任天堂後續IP勢必產生了遲疑，有著皮卡丘的前車之鑑，任天堂自然不敢預期太高。
不過《超級瑪利歐兄弟電影版》破天荒的成功，就連宮本茂也出來放話要我們期待 「任天堂宇宙」後續。但任天堂宇宙能否變成下一個「漫威宇宙」現階段不好說，畢竟遊戲改編電影，失敗的太多，我想連環球電影自己，甚至全好萊塢的大公司，都還在分析這次的成功，殫精竭慮地苦思如何在後疫情世代穩定操盤一個新的經濟模式。
遊戲是個大餅，這部電影就像「瑪利歐」這個全球知名IP，篇幅短小但靈巧，對劇情的記憶不甚深刻，甚至連「爽」的程度也不夠隔壁棚漫威；然而《超級瑪利歐兄弟電影版》成功背後的高經濟效益，幾乎還原了瑪利歐的特色－每個人都有的回憶、一張卡帶你可以玩很久，同時也反映了任天堂在疫情前後的登峰造極。
電影中有賽車、有闖關，有超級星星、有各式蘑菇，作為一部普遍級的動畫電影，適合約會、也適合電玩同好相約，更是闔家觀賞的院線片。全球觀眾都被這部片背後代表的「高CP」迷倒了，唯獨「影評們」似乎不這麼認為，「爛番茄」上觀眾評分高達96%，專業評分卻只得59%；《衛報》影評彼得布拉德肖（Peter Bradshaw）不留情狠批該片「在所有意義上都是乏味而平淡的」，不少影評也從袖口翻出過往評論動畫大片的起手式，評論了這部片的明星配音，負責幫家喻戶曉的瑪利歐配音的克里斯派特（Chris Pratt）「缺乏一致性的表演」更是首當其衝。
是不是影評沒在玩遊戲，所以不懂「遊戲電影」的藝術性評斷要素是什麼呢？批評遊戲電影「沒有情節」，在一個電影院以及實體觀影確確實實地面對存亡危機的現在，這幾乎是毫無建設性意義的守舊發言。史蒂芬史匹柏《大白鯊》與多廳戲院的共謀，永遠改變單廳電影院放映的時代，然而放眼現在，誰還會這樣批評史匹柏與他的娛樂電影呢？
我們不妨這樣想，遊戲改編電影的美學問題，早就不是新問題。《超級瑪利歐兄弟電影版》檔期硬碰《龍與地下城》、《捍衛任務4》，還能如此賣座，也顯示了這不只是懷舊（nostalgia）、動作、動畫的勝利。然而，抱著看似「成功公式」的改編電影中，表現不如預期、滑鐵盧者不在少數。除了《惡靈古堡》、《古墓奇兵》系列，幾乎所有遊戲迷有鄉愁的知名遊戲改編作品都承受了影視化的「小失敗」，舉凡《音速小子》、《憤怒鳥》、《刺客教條》、《魔獸：崛起》、《秘境探險》，一部部都是都只是小賺，但沒有任何影評給過一句好話。
瑪利歐電影的票房成功不是偶然，當「真人版改編」繼不夠酷，同檔期「最酷」的獨立片商A24大片《寶可噩夢》又太長、不好入口，「不難看」的瑪利歐電影就趁勢崛起了。這就像《捍衛任務4》遲緩、不夠用力的打戲，這種中庸、不追求極致的調性，有時候是刻意、有時候是無意，有時候有技術性理由，有時候純粹是文本特性使然。在瑪利歐電影中，全部都是。畢竟，不是每個IP都能又有鄉愁、有跨世代，又有動作、還不血腥；它全部都要、它也全部都有。
這年頭的大片只有兩條路：大賣座、大慘賠，這都是為了博取觀眾注意力。《超級瑪利歐兄弟電影版》是前者。遊戲改編電影「不能垮」，因為特效、動畫，成本不可能低，這也解釋了很多「中庸」的美學選擇，擁抱不上不下的中間評價。所以不難想像影評對《瑪》的批評，甚至可以說有點無聊，跟這部片的美學選擇一樣。但遊戲改編電影很難像A24、布朗屋的驚悚、恐怖、外語片或藝術片，雖然低成本，可以賠掉好幾部，但只要賭一個口碑票房雙贏的「小兵立大功」策略。就算慘賠、大爛片，至少還能讓你記得。
當然，沒有大慘賠卻被人們忘記的那些遊戲改編電影，不會因為本身的失敗，就讓遊戲迷忘記「電影」的好。一部部沒往好方向去的遊戲電影，恐怕還是會繼續被製造出來。所以要怎麼從觀眾跟影評的評價落差，看這種後疫情、通膨時代的超級大片呢？
我以為，這是一種「浮萍美學」，碎片化時代的超級大片，就得像是身材、與片長都短小精悍的《超級瑪利歐兄弟電影版》，在你打贏大魔王的路上，一個關卡你都不能輸。你得在對的時間點、要在出現下一個的飄島上。沒有人、沒有片商、沒有導演說得準下一個浮木在哪；但在這個漂浮的新時代，每一次都要準確，你只能站在每一個高處，看著前面旋轉的機關，想著「這回我要怎麼飛？」，這時候瑪利歐應該很慶幸，幸好他長得不高。
●作者：沈怡昕／影評人
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