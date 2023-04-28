英義合作備忘錄　重申台海和平穩定重要性

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根據備忘錄，英義雙方將協調合作，維護以規則為基礎的國際秩序，「尤其是針對由國家行為者構成的挑戰」。英義將與夥伴合作，以管控日益升高的體制性對抗和競爭，並強化共同的經濟安全與韌性。
備忘錄指出，英義將持續就在新疆和西藏的人權侵害事件和暴行，以及香港的權利、自由和自主性遭侵蝕，向中國提出關切。英義雙方並呼籲中國履行作為聯合國安全理事會常任理事國的責任，「包括不為俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭提供支持」。
不過，英義雙方也提到，願意在氣候變遷、生物多樣性、性別平等、全球公衛等全球議題和挑戰，與中國合作。
梅洛尼（Giorgia Meloni）今、明兩天訪問英國，今天與蘇納克（Rishi Sunak）在唐寧街10號官邸會晤，會後發布MOU。
首相府指出，雙方討論議題包括對烏克蘭的支持、非法移民、內容涵蓋與日本共同打造第6代戰機「暴風」（Tempest）的英義日三方「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program），以及七大工業國集團（G7）和20國集團（G20）會議議程等。
MOU提到英義將多方面強化安全防衛合作，並預告雙方將建立新的高階軍事對話、共同推動武裝部隊改革，以增進一同應對21世紀挑戰的能力。（編輯：楊昭彥）1120428