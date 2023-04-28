MLB／大谷翔平「魔之4局」發生什麼事？美媒透露投球控制器故障
天使隊今（28）日擊敗運動家隊，二刀流好手大谷翔平罕見一局連續被2發全壘打伺候，尤其4局時他不但暴投，還有觸身球，彷彿「迷航」一般，還好他最後找回身手，單局失5分，也是他本季最多的比賽，不過到底大谷那一局發生什麼事？美國大聯盟官方天使記者Rhett Bollinger表示，這可能是投球機械故障。
記者吳政紘/綜合報導
今年開始，大聯盟改制，投手可利用電子投球機器，跟捕手溝通暗號，不過也有許多投手反應「接觸不良」，而且要把這樣的儀器藏在身上，或是放在手套，也都有點影響。
大谷4局遇到亂流，對Esteury Ruiz觸身球開始，下一棒Conner Capel獲保送，大谷被Brent Rooker轟出3分砲，加上捕手Shea Langeliers也開轟，單局失5分，讓人懷疑「魔之4局」大谷遭遇什麼問題？
大聯盟天使記者Rhett Bollinger表示：「大谷的電子投球儀器似乎有故障，所以捕手Chad Wallach才無法收到訊號。」
美媒前《運動員》記者Brent Maguire也提到，大谷4局完全遇到亂流，不少球迷也留言希望投球機器趕快修好，不要再整大谷。不過大谷還是完成任務，總計主投6局失5分，拿下開季4連勝。