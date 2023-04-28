連假出遊把握周六！明晚變天迎鋒面雨彈 氣溫驟降近10度
今（28）日禮拜五，上班族們再撐一天就要迎接51勞動節的3天連假，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今日各地多雲到晴，明（29）日晚上鋒面接近，週末中部以北、東半部地區都處於降雨增多、溫度下降轉涼的過程，下週一（5/1）天氣才會慢慢好轉，有安排外出活動的民眾務必特別留意。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇指出，明日白天鋒面尚未到達，各地仍是多雲到晴，入夜後鋒面抵達，且東北季風增強，北部、東半部將轉為有短暫陣雨的天氣型態，中部地區雲量增多、南部仍是多雲到晴。白天期間各地溫度持續偏暖，高溫甚至會比週五要再高一點，北部、東半部高溫30度上下，中南部高溫攝氏31至33度或以上，晚間鋒面掠過後東北季風增強，北台灣將會開始降溫轉涼的過程。
下週日（4/30）鋒面迅速通過，受東北季風及華南水氣東移的影響，北部、東半部有短暫陣雨，外出活動會受到影響，中部山區下雨的機會較高，南部仍多雲到晴，不過山區午後也會有局部短暫陣雨，北部、東北部溫度轉涼，高溫會降到攝氏21至23度左右，比起週六下降了攝氏7至9度之多，中南部高溫仍有攝氏29至31度，提醒北台灣民眾要留意溫差起伏，南來北往同樣要注意南北之間顯著的溫差。
今日天氣部分，各地大致為多雲到晴天氣，部分山區午後有些零星降雨的機會，但是雨量有限，北部、東半部高溫可以來到攝氏28至30度，中部、南部高溫更可達攝氏31至33度左右。下週一東北季風減弱，水氣減少，各地天氣趨於穩定，北部、東北部高溫可以回到攝氏23至25度，花東地區高溫攝氏25至28度，中部、南部高溫攝氏30至32度。