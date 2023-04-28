台積電漲7元返500元大關！台股早盤漲逾130點 站上15500點
美股四大指數27日全面收高，台北股市今（28）日早盤上漲超過130點，站上15500點，權值王台積電早盤大漲7元，返500元大關，其他電子股紅通通，唯友達、群創持續弱勢，今日盤面焦點有IC設計、PCB以及國防航太族群。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數27日勁揚524.29點，或1.57%，收在33826.16點。標準普爾500指數大漲79.36點，或1.96%，以4135.35點作收。那斯達克指數揚升287.89點，或2.43%，收在12142.24點。費城半導體指數上漲18.60點，或0.64%，收2941.59點。
台北股市今日開高走高，加權指數以15477點開出，早盤上漲超過130點，最高一度來到15547點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤勁揚7元，漲幅達1.3%以上，來到500元位置。同樣為晶圓代工的聯電漲1.2%，來到49.45元。世界先進、力積電揚升1.6至1.8%。
其他重要電子股如聯發科，將於今日召開法說會，早盤股價上漲0.7%，來到667元。南亞科大漲2%以上，旺宏小漲0.15%，鴻海也漲約0.4%。友達、群創則持續弱勢，下跌1至3%左右，大立光、國巨漲約0.5至2%。
今日IC設計族群大漲，晶宏、天鈺開盤不久，即飆漲停，巨有新科、晶心科、敦泰漲至3%以上。PCB族群表現不俗，欣興、博智、南電、景碩、毅嘉上漲約2至4%。國防航太概念股紅通通，高僑、八貫上漲超過6%，晟田、精剛漲約3至4％。