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NBA季後賽／Budenholzer恐丟公鹿帥位　球隊內部對他調度有所質疑

▲公鹿內部對於總教練Mike Budenholzer的調度有所質疑，後者的帥位岌岌可危。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿內部對於總教練Mike Budenholzer的調度有所質疑，後者的帥位岌岌可危。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

密爾瓦基公鹿在昨天結束了他們讓人失望的2022-23賽季的賽程，球隊仍難以從這場巨大的失利中走出來，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，公鹿內部對於總教練Mike Budenholzer的調度有所質疑，後者的帥位岌岌可危。

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公鹿本輪系列賽面對例行賽進攻效率在聯盟倒數的熱火，在防守端卻多線失守，特別是在Jimmy Butler這個點上，他們5場比賽都使用Jrue Holiday去單防，但在未見成效的情況下，Budenholzer並沒有積極的去去調整自己的布局。

在賽後記者會上，Giannis Antetokounmpo坦言認為他們應該要對Butler有更多積極的防守策略，也認為自己或許可以更多地去守到對方的球星，這基本上也是外界對於Budenholzer防守設定的疑問。

Charania表示，雖然現在Budenholzer和公鹿還有2年1600萬美元的合約。但球隊對於他瀰漫著不信任的氣氛，包括他對於Butler的防守策略以及Jae Crowder得不到上場時間有所疑問。

「Mike Budenholzer作為公鹿總教練的地位非常不穩......球員們現在對於這樣的結果十分震驚，他們感到有些尷尬......因為這不是本賽季應該結束的方式。」Charania在節目上如此說道。

而ESPN記者Zach Lowe也回應前者的說法，「聯盟內部人士非常懷疑Mike Budenholzer能否在此之後，作為公鹿隊的總教練回歸。根據Adrian Wojnarowski的說法，他在率隊奪冠後得到一張續約合約，還有2年的時間才到期，但以邏輯來說，我看不到他有回歸的可能性。」

Budenholzer在公鹿隊的5個賽季，率隊取得271勝120敗的成績，並連續5年進入季後賽，在2021年他們拿下了總冠軍，本賽季則取得了聯盟最佳的戰績。

公鹿很可能不會以現有陣容僅入到下一個賽季，今年夏天Khris Middleton有一個球員選項，Brook Lopez 將成為自由球員，他們陣容名單和教練團的調整很受矚目。

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