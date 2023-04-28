竹北天坑吞特斯拉！「豐采520」被起底：921坍塌釀28死建商
新竹縣竹北市勝利一路上施工中的建案「豐采520」，一旁路面突然塌陷出「天坑」，吞掉當時停在路邊車格、新車價212萬元起的特斯拉Model Y。時代力量立委邱顯智昨（27）揭露，這已是「豐采520」周邊的第5起塌陷事件，建商「豐邑建設」更是前科累累，2015年竹北「浩瀚一品」工地連3天塌3次，工地變深達5層樓、足球場大小的超級大坑洞，甚至董事長劉樹居正是蓋出921台中全倒、奪走28條人命建案「東勢王朝」豪隆建設的負責人。
記者徐銘穗/綜合報導
邱顯智與房產專家Sway今（28）早9時許招開記者會，直指豐邑建設「豐采520」周邊已5度塌陷，但新竹縣長楊文科只到現場5分鐘就閃人，附近頻頻坍塌的建案，「現在還在賣，而且間隔還愈來愈高」，要求「楊文科不要再放水復工」。邱顯智一一列舉「豐采520」周邊的前4次坍塌。
1、2022年6月14日
新竹縣竹北市勝利二路道路下陷，出現長約3.42公尺、6公尺寬的路面下陷，筆直馬路變成波浪狀。
2、2022年7月31日
位於竹北市五福宮前的勝利二路出現路面塌陷的坑洞長10公尺、寬3公尺，一輛停放路邊小貨車也掉入坑洞內，洞坑內管線也全斷落。
3、2022年8月1日
縣長楊文科勒令建商停工、依法裁罰，並要求組成專案小組釐清原因、肇責，要求建案相關單位提出限期改善計畫。2023年1月12日，停工半年後，新竹縣政府工務處原本已經發文核准復工。
4、2023年1月13日
勝利二路路基再次塌陷，出現長、寬50公分的孔洞，新竹縣工務處只好表示在未改善之前不會同意全面復工。2023年2月底，新竹縣政府工務處終於同意復工。不過2個月，昨（27）天又出現天坑。
邱顯智也說，這也不是豐邑建設第一個發生坍塌的建案。2015年10月24至26日，豐邑建設在竹北市的「浩瀚一品」建案工地，3天內連續發生3次崩塌，讓工地變成一個深達5層樓，如同一個足球場大小的超級大坑洞。
Sway指出，1999年9月21日地震，在102秒的嚴重搖晃下，台中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡。而王朝大樓豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長。Sway要求應將豐邑建立刻停牌，讓他們不能再蓋房子，並且修法加強建商管理，定時公告黑心建商。