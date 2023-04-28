快訊／薛紀綱偷吃小三道歉了「辜負了老婆和小孩對我的信任」
拿過5座金鐘兒少節目主持人獎、節目《下課花路米》主持人薛紀綱（小兵），與老婆王湘涵被視為演藝圈模範夫妻，男方昨（27日）卻遭資深狗仔葛斯齊爆料婚內偷吃，2張和小三親吻的照片曝光，形象和事業備受考驗。對此，薛紀綱今稍早發布道歉聲明：「對不起！身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」
記者楊穎軒／綜合報導
身為兒少節目主持人，還受到金鐘獎肯定，薛紀綱表示「對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉」，接著對曾提攜他的電視台長官及合作過的工作人員致歉，最後承諾：「我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒。」
葛斯齊爆料，去年5月，薛紀綱趁著老婆帶家人出國期間，透過朋友認識一名外型神似藝人Makiyo的圈外人林女，大約6月、7月，薛紀綱開始偷腥，還送戒指給林女，林女知道薛紀綱有家室後也沒有主動提出分手，兩人直到正宮返國還有聯絡，薛紀綱生日當天，甚至把老婆丟在家裡，跟林女去開房間。
薛紀綱道歉聲明全文
對不起！
身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。
對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉。
當然那些過去曾經提攜我、給予我表演舞台的節目還有電視台長官以及所有的工作人員們，因為我個人的私事造成工作上的困擾及負擔，我也在此跟各位道歉。
我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒。紛紛擾擾了幾天，浪費了不必要的社會資源，深感抱歉。
最後，再次跟所有因為此事受到波及的人說聲對不起。