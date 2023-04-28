日本東京最新OUTLETS開幕！150個品牌進駐 還能看到富士山
東京近郊今（28）日又有新的Outlet開幕！隸屬於Aeon Mall永旺夢樂城旗下的THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKAS（OUTLETS湘南平塚）正式於今日(28)開幕，有150個品牌店舖進駐，包括大量日系品牌，有全關東最大的Snow Peak直營店，園區內更有個能看到富士山的觀景台。
記者葉盛耀/綜合報導
THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA今日正式開幕，佔地總面積超過13.1萬平方公尺，有別於知名的輕井澤王子OUTLETS，或是御殿場 PREMIUM OUTLETS採區塊狀規畫，這裡屬於環形設計，方便遊客可以一條路走到尾，更加好逛。特別的是，園區內設置高觀景台「FUJI TERRACE」，能俯瞰富士山景色，此外，還與湘南球會合作，設計了一個小足球場，更擺放大銀幕，供遊客欣賞直播。
進駐的品牌方面，Adidas、UNDER ARMOUR、GAP和New Balance等運動品牌都有齊，而日本品牌亦有BEAMS、.stドットエスティ.、LOGOS、HAKKA，更有全關東最大的Snow Peak直營店，喜愛露營的朋友可把握，整個OUTLETS集結運動、傢飾、服飾和戶外用品等各式種類。
餐廳部分，包含さかなや旬、小田原海鮮とと丸食堂、洋麺屋五右衛門、一風堂等餐廳，最受台人注意的則是發源自博多、開到東京與澀谷不久即成為排隊名店的「極味や」，以可自己DIY煎烙的漢堡排而聞名，還有發源自仙台的牛舌名店「利久」所另開設的利久食堂，將牛舌結合叉燒拉麵、餃子等菜色。另外，亦有Krispy Kreme Doughnuts、ドトール珈琲店等輕食。
🟡THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA
地址：神奈川県平塚市大神字一之堰 605
交通方式：至JR平塚站轉乘巴士約30分鐘到達