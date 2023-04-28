雲林大埤土種雞場爆H5N1 撲殺近6000隻土種雞
動植物防疫檢疫局昨（27）日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣大埤鄉1土種雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行黑羽土種雞5890隻及紅羽土種雞107隻，共計5997隻土種雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計38例，包含陸禽33場、鴨2場、鵝2場、水陸禽混養1場。
記者許若茵／台北報導
防檢局指出，近日天氣仍不穩定，且禽流感案例仍零星發生，地方動物防疫機關消毒車輛持續於公共區域加強消毒，請養禽場業者仍應加強日常管理，適時開啟通風及排水設施，以減少場內禽隻緊迫，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等、運輸載具如運輸籠、蛋箱及蛋盤等及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局呼籲，請業者持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償且最高可處新臺幣100萬元罰鍰。