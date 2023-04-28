台灣勞工事業與生活失衡！62%憂過勞、職場幸福指數61分

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若想要兼顧「工作收入」與「生活品質」，上班族認為，「理想中」一天的工時，應該僅為7.5小時，等於要再少2小時的工時，換算下來，大約為目前工時長度的78.9%而已，也就是再減少21.1%。但想縮短工時不容易，有超過半數、54.2%的人透露，曾經被上司要求，而有過「先打下班卡，再繼續加班」的經驗；高達81.8%的上班族透露，「曾經」在下班後或放假時，還把公事帶回家處理。
回顧過去一年，有高達80.1%的勞工透露，「曾經無酬加班過」；同時每個月自估，平均「少領」了5,234元的加班費，其中有12.1%，自認資方「應付未付」的加班費，在「1萬元（含）以上」。
進一步詢問加班的原因為「工作量大，常做不完」（70.2%）、「上司要求」（47.1%）、「上司還沒走，所以不敢走」（33.7%），以及「幫同事收拾爛攤子、背黑鍋」（25.3%）、「自己的工作效率不佳」（24.3%）；加班的負面影響包括沒有生活品質、工作壓力越來越大、沒有時間陪親人、朋友、肩頸疼痛、情緒容易低落等。54.1%的上班族認為，目前的身心狀況並「不健康」。
而針對個人財產部分，調查顯示目前「個人的收入」，覺得「買得起」房子的，僅佔少數的3.9%；29.3%的人透露，目前處於「負債大於資產」的窘境，算是需要「舉債度日」；衡量事業帶來的「有形財富」，以及親情、愛情與健康帶來的「無形財富」，上班族自認目前的「職場與生活幸福指數」，平均落在60.6分，雖有及格，但略低於去年的61.6分，且連續2年下降。
上班族對於五一勞動節的願望包括「身心健康即可」（55.3%）、「調薪」（54.3%）、「每天準時下班」（42.6%），以及「換新工作或轉行」（35.5%）、「存夠錢，買房子」（34.6%）；自認現職公司「算是」幸福企業的上班族，僅佔27.7%；職場小確幸包括，突然多出一筆獎金或分紅，請假、排休沒有被刁難，上司今天沒出現在辦公室等；最期待的員工福利則有旅遊補助、生日禮金、交通車或通勤津貼等。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，在加班文化盛行的台灣職場，工時長導致「五不」的生活窘境，休息不充足、睡眠不夠，以及運動量不足、三餐不正常，還有事業與家庭不平衡，這樣「五不」的窘境若不改善，將使得累積下來的工作疲憊感，影響身心健康，使得自己和親人相處時間減少，「無形的」人生財富匱乏。
他說，而「有形的」人生財富上，更是難以累積，除了青年低薪化問題外，還有碰上連三年疫情的波及，影響企業調薪意願，勞工財務壓力變大，導致一切「節省至上」，不僅減少消費意願，遑論購屋置產這件事，甚至不敢結婚、不敢生小孩。
楊宗斌認為，假如勞工長期處於有「過勞風險」的職場環境，勢必衝擊工作效率，而且整日窮忙、無職涯目標，缺乏生活幸福感，最終將阻礙企業營運績效的成長，以及國家總體經濟表現。