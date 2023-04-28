梅雨季第一波鋒面估下週六報到！南部「真正解渴」得等到5月下旬
5月將正式進入梅雨季，由於整個春季全台雨量偏少，降雨也集中在中部以北，因此梅雨的到來扮演南部水庫解渴的重要角色，中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣指出，今年梅雨季的第一波鋒面將在下週六（5/6）到來，不過綜觀5月中上旬的大氣環境，要出現較強的鋒面降下梅雨，可能要在5月下旬至6月才有機會，預估整個5月降雨正常偏少，6月接近正常，但6月有很大的變因為「颱風」，請民眾未來持續要節約用水，出現短延時強降雨的時間還要再等一段時間。
記者張志浩/綜合報導
呂國臣表示，梅雨季要出現明顯的雨勢，除了冷暖空氣勢力相當造成的「滯留鋒」外，「西南氣流」導入水氣格外重要，不過目前觀測上來看，西南氣流這種夏季的系統，在5月並不明顯，除了本身勢力不夠外，太平洋高壓籠罩也間接將西南氣流推回印度洋，預期5月底較強梅雨的環境才會慢慢建立，最快6月初「短延時強降雨」才會較頻繁出現，南部才有望解渴。
呂國臣也說明，南部會缺水原因可以追溯到去年梅雨季不夠長、夏季颱風雨量不足、今年春雨不夠等，雖然目前觀測下來典型梅雨系統要等到5月下旬才會建立，不過氣象局仍強調時間處在正常範圍，5月雨量以正常至偏少的機率較大、6月雨量接近正常、梅雨季總雨量接近正常，且有望偏多，因此6月是能否解渴最關鍵的時間點。
此外，呂國臣也補充，預報上6月雖然是梅雨較為充沛的時間點，不過仍有一項重要變因可能影響雨量，那就是「颱風」，以目前的時序來看，颱風生成大多會在台灣南部接近菲律賓附近的海面，一旦颱風生成或往西邊移動，就會大大影破壞西南氣流往台灣吹的勢力，外加6月的颱風路徑上很少接近甚至侵襲台灣，最壞的情況就是「颱風不來，梅雨也被趕跑」，那對缺水無疑是雪上加霜。
此外，5月進入梅雨季後，第一道鋒面將在下週六抵達，對此氣象局預報員劉沛滕指出，該到鋒面整體降雨強度還有待觀察，但屆時降雨熱區仍是中部以北和東半部為主，且缺乏西南氣流的助威，南部地區天氣頂多是多雲，降雨並不太明顯。