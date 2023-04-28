20年來「最乾春季」！全台雨量不到平均6成 缺水原因找到了
由於2022年夏季整體降雨量低於平均，今年春季南台灣遭遇如同2011年「百年大旱」的缺水危機，雖然入春後有幾波鋒面帶來春雨，但無奈雨量大多集中在中部以北地區，南部水庫水情難以緩解。中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，今年2至3月降雨偏少，整個春季（2月至4月）雨量為同期史上第4少、20年來最少，甚至不到氣候平均值的六成，主要受到氣旋的影響，梅雨季總雨量以接近正常的機率較大，值得注意的是，梅雨季出現大範圍持續性降雨的時間有延後趨勢，民眾仍要注意珍惜水資源。
記者張志浩/綜合報導
呂國臣指出，春季的降雨主要以「華南雲雨區東移」和「鋒面」導致，不過今年入春以來降雨明顯偏少，首波春雨和春雷在3/25日才出現，較明顯的對流發展則是在4/20，也是被稱為「最強春雨」的鋒面，不過可惜的是，降雨幾乎都落在中部以北地區。
呂國臣說明，以逐月數據來看，2月東北部降雨正常，其它地區偏少、3月各地偏少，4月中部分多雨，其他地區偏少至正常，數據方面，今年春季平地11氣象測站累積雨量160.9毫米，相較於氣侯值的282.8毫米，今年降雨量不達六成，也是1951年以來雨量第4少，20年來最少的情況。
呂國臣提及，台灣春季雨量偏少主要是受到菲律賓附近逆時鐘旋轉的「反氣旋」，以及日韓附近順時鐘旋轉的「氣旋」影響，這兩項變因都增強台灣附近的東風勢力，且日韓帶來的空氣較為乾燥，才讓台灣雨量不如預期；氣象局提及，5月進入的梅雨季是南部解渴的重要關鍵，不過5月中上旬梅雨鋒面條件不充足，預期5月底至6月才會較明顯，民眾仍要節約用水。