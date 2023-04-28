NBA季後賽／塞爾提克128:120擺平老鷹！晉級次輪　雙星合砍62分

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役開賽後，塞爾提克很快從G5的失利中反彈，打出一波12:2的攻勢，不過士氣高昂的老鷹，很快有所回應，Young首節就攻下了18分，幫助球隊追到只剩1分差。
上半場Murray狀態低迷，5投0中沒有得分，不過Young狀態出色，個人命中4顆三分球，砍下了25分；塞爾提克這邊Tatum攻下16分、Brown拿到18分，兩節打完暫時以68:67領先。
在第三節中段前，兩隊基本上打得勢均力敵，他們禁區得分、三分球命中數、失誤和進攻籃板數皆相同，團隊命中率也僅有些微差距，因此分數也始終在有限範圍內拉鋸。
之後，雙方開始換上小陣容，場上節奏變得相當快速，三節打完老鷹反超以100:98進入最後決戰階段。末節兩隊提升防守強度，進球開始變得困難，John Collins在這段時間用他的運動能力，在攻防兩端造成很大的影響力，幫助主場軍以3分領先進入最後6分鐘。
之後一分鐘雙方都沒有進球，接著Brown靠個人能力命中外線，將比數追成113:113。之後Al Horford和Tatum連續命中外線，Tatum再補扣得手，老鷹在該節6分24秒之後，到進入最後2分鐘這段時間沒有再得分，被對手打出一波10:0攻勢。
雖然後續Murray投進外線，另一邊Smart也回敬三分。暫停回來後，老鷹靠D.Hunter命中三分追趕上來，但Samrt在這一段時間成為關鍵人物，他再次切入取分，讓塞爾提克維持在安全的分差，隨著時間流逝，老鷹出線關鍵界外發球失誤，勝負也大致底定，塞爾提克8分之差獲勝。
Young今天在下半場被封鎖，只有5分進帳，全場28投9中，攻下30分10助攻；Murray回歸後，進攻端地發揮差強人意，得到14分11助攻；Hunter得到20分，Collins攻下16分。
塞爾提克方面，Tatum拿到了30分14籃板7助攻，Brown斬獲32分5籃板，Smart攻守俱佳、得到22分4助攻4籃板，Brogdon攻下17分4助攻。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。