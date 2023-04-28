聰明報稅／不用出門人擠人！手機報稅5步驟　 常見問題看這裡

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至於開放下載申報資料時間從4月28日早上8時至5月31日晚上11時59分，5月1日凌時0時至5月31日晚上11時59分可正式申報上傳，附件上傳時間也一樣，超商列印小白單亦在同時間開放。
至於哪些人可以使用手機報稅？只要是本國籍納稅義務人就可以，當然，收稅額試算通知書者、採用列舉扣除額者也都可以使用手機報稅，甚至也可以用自己手機幫家人報稅，只是家人只能以「戶口名簿加查詢碼」登入，「行動電話認證」限納稅義務人本人申報門號的手機，「行動自然人憑證」限納稅義務人本人憑證綁定的手機。
手機報稅操作上也很簡單，只要準備好手機，無須安裝應用程式(APP)，免插卡，利用手機搜尋關鍵字「報稅」2字，進入財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw）綜所稅結算申報頁面，點選手機版報稅系統，點「我要報稅」，再依序完成「驗證身分」、「填寫資料」、「確認稅額」、「繳退稅」及「申報完成」5個步驟，即可完成綜合所得稅結算申報，再也不必人擠人。
至於手機報稅的身分驗證則有3種方式，一、採用行動電話驗證，限納稅義務人本人申辦月租型門號，並以身分證字號+電信業者+手機門號+健保卡號，認證過程要關閉無線網路，開啟行動網路。二、採用戶口名簿戶號+查詢碼，查詢碼取得方式有4種，包括以已註冊健保卡／自然人憑證至四大超商多媒體資訊機列印；以行動電話認證／已註冊健保卡／自然人憑證／電子憑證至「財政部電子申報繳稅服務網」線上取得；稅額試算通知書首項有印′親自或委託他人至就近國稅局申請。三、行動自然人憑證，手機已綁定者，以手機指紋或臉部辨識驗證，初次註冊需使用自然人憑證+讀卡機。
當然，手機報稅也能修改配偶或受扶養親屬，亦可修改所得或扣除額。若要更正申報，只要在申報期間內登入系統就好，但戶籍地址一經上傳申報後就不能再更改，此外，與電腦報稅一樣，手機報稅設有閒置時間倒數機制，超過15分鐘無任何操作將自動登出。
最後，如何確定申報成功？在第5步驟「申報結果」會顯示檔案編號及申報成功次數，在手機首頁也可按「申報結果查詢」。如果報完稅還有應檢附證明文件須繳交給國稅局，在「申報完成」會顯示「申報附件上傳」，上傳有檔案限制，檔案格式限JPG、PNG、PDF且不可加密，手機拍照直接上傳約3-5張，張數較多建議掃瞄PDF上傳，實際張數視各相機及掃瞄設備而定，因為是試辦，每戶上限10MB，若附件上傳超過容量，記得在6月12日前將紙本郵寄至戶籍地國稅局或親送至就近國稅局。
財政部也提醒，附件上傳後還是需要保留紙本，請將資料保存7年以便日後查詢，上傳檔案如有不清晰或國稅局有調查需要時，會請你提示相關文件以保障權益。當然，如果已完成申報，之後還是可以補上傳附件，只要在手機報稅首頁按「申報附件上傳」直接操作。
至於手機報稅完成後如何繳（退）稅？納稅人可以利用行動支付、電子支付帳戶、委託取款轉帳（提供帳戶供扣款）、信用卡、自動櫃員機（ATM）、活期（儲蓄）存款帳戶、現金或票據繳稅，若是用晶片金融卡則要用電腦報稅，若更正申報後須補差額稅款，系統將自動切換編修模式。至於手機報稅也可以使用直撥（轉帳）退稅或憑單退稅。
不僅如此，若因新冠肺炎疫情或客觀事實發生財務困難，用手機報稅也可以申請延期或分期繳稅，最長延期1年、最長可分3年（36期），只要手機申報的「繳稅」這步驟，按現金或票據，申報上傳後，在「申報完成」點選申請延分期即可。
不過，財政部提醒，使用手機報稅仍有3大事項要注意，首先要確認透過「財政部電子申報繳稅服務網」下載開啟系統，申報完成要妥善保存收執聯，並至「財政部電子申報繳稅服務網」查詢是否申報成功，並養成手機使用好習慣「2不3要」，即要定期更新密碼及軟體、要安裝資安防護軟體、要設定手機密 碼自動鎖定功能，不要連結可疑Wi-Fi網路，不要隨便開啟簡訊或電子郵件內不明網址。
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