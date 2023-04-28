連假限定！全聯今起「買1送1」限4天 量販大罐綠茶17元
五一連假優惠提早開跑！全聯今起至5/1限時4天，線上購「51大放價」，生鮮雜貨超過80個品項買1送1起，可以跨店領、分次取；還有23杯美式特價500元、拿鐵16杯500元，加上自帶杯省8元，平均美式只要9.4元、拿鐵17元；同時，大潤發5/3前，飲料、冰品優惠開跑，其中大罐御茶園，四瓶特價68元，單瓶只要17元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯線上購自4/28至5/1限時4天，購買分批取單筆滿1000元贈1000福利點，相當於10％回饋，還有生鮮雜貨超過80個品項買一送一，可以跨店領、分次取。
全聯線上購23杯美式特價500元、拿鐵16杯500元，使用自帶杯兌領咖啡再省8元，平均美式只要9.4元、拿鐵17元，挑戰市面最低價！且下單購買任兩組（美式、拿鐵、阪急麵包任選）即加贈1,000限時福利點，與分批取全館單筆滿千贈1000限時福利點疊加優惠，等於最高20%回饋。
全聯小時達也開賣無印良品商品，在五一連假期間/29至5/1，輸入優惠碼「HUGHUG08」，單筆滿1,500元現折300元，滿200元加碼贈200福利點，，搭配折價券使用，相當於79折。據全聯銷售數據顯示，熱銷TOP 3品項分別為「懷舊棉花糖」、「梅粉味番薯脆片」、「雪濃牛骨湯底」
同時，大潤發即日起至5/3，夏日飲品優惠開跑，其中御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元，換算下來單瓶17元；健康雙纖綠茶（無糖） 650ml 4入組，原價128元，特價99元，消費單筆滿99元，登錄就有機會抽到勞力士手錶。還有推出超過250款冰品，包括雪糕新品及網羅名店聯名商品。