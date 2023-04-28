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迎接母親節！7-11濃萃美式、拿鐵買1送1　星巴克送康乃馨

▲7-11於5/12至5/14推出母親節優惠，濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾，同品項買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11於5/12至5/14推出母親節優惠，濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾，同品項買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節即將到來，統一集團串聯15大通路，揪民眾一起對媽媽大聲說愛！7-11自5/12起限時三天，濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾，同品項買1送1，母親節5/14當天，到星巴克消費滿520元，可領取免費康乃馨，數量有限送完為止。同時，統一旗下的7-11、康是美、統一百貨、高雄夢時代、星巴克等通路，開賣10萬朵進口康乃馨，紅色、粉橘、粉色花束，售價99元。

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母親節7-11限定優惠5/12至5/14，濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾，同品項買1送1，且杯套將全面換成母親節專屬造型，有留言區可傳遞感謝之情。同時，5/14母親節當天，星巴克消費520元即可獲得康乃馨，單筆消費不累贈，數量有限售完為止。

▲星巴克響應世界地球日，免費升級燕麥奶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲5/14母親節當天，星巴克消費520元即可獲得康乃馨。（圖／記者鍾怡婷攝）
統一旗下通路康乃馨限量送：

康是美門市：5/10起消費滿1,500元，即可20元加購康乃馨花束；金卡會員消費滿1,500元立即贈送康乃馨花束（限贈乙次）。

UNIKCY實體門市：活動時間: 5/12起，消費滿2,000元，立即贈送康乃馨花束。（單筆不累贈，送完為止）

統一時代百貨台北店：5/1至5/11，APP線上扣79點兌換康乃馨花束，限量250束，5/12至5/14回館領取。5/12至5/14，會員於指定櫃位（餐飲除外）累計消費滿999元即可兌換康乃馨花束；餐飲櫃位累計消費滿520元即可兌換康乃馨花束。上述擇一兌換，不累贈，總限量550束；5/14母親節當日15:00、16:30、18:00，雪鈴兔波波將現身於館內各樓層，只要說出對媽媽們的感謝，即可獲得康乃馨花束，總限量100組。

夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店：5/1至5/11，APP線上扣79點兌換康乃馨花束，限量100束，5/12至5/14回館領取。5/12至5/14，會員於全館指定櫃位（餐飲除外）消費滿999元可兌換康乃馨花束；或指定餐飲櫃位累計消費滿520元可兌換康乃馨花束，上述活動擇一兌換，不累贈，總限量1,260束。

星巴克：5/14 LOVE MOM!母親節當日，至星巴克實體門市單筆消費金額滿520元即可獲得康乃馨花束。

Mister Donut：5/12~5/14， LOVE MOM康乃馨甜心禮組合199元，內含康乃馨花束+甜甜圈5入（甜甜圈限39元以下，可補差價換購價高商品），原價294元，現省95元。

Semeur聖娜：5/10~5/14買母親節蛋糕送康乃馨花束。(數量有限送完為止)

COLD STONE：5/12~5/14推出LOVE MOM套餐：中杯冰淇淋含原味脆餅2杯+飲品2杯+冰淇淋爆米花3入=LOVE MOM價520元，並贈送康乃馨花束(數量有限，(數量有限送完為止)

21世紀：5/11~5/14，消費金額滿520元送康乃馨花束。(數量有限送完為止)；母親節套餐520元，內含康乃馨花束+避風塘炸烤半雞+雞汁溫蔬菜+紫玉地瓜球+字母薯餅+蜂蜜綠茶(L)x2)，原價694元，特價520元。

聖德科斯：2023/5/12至5/14，單筆消費滿999元，立即贈送康乃馨花束。

統一精工：5/12~5/14，統一精工服務據點使用OPEN POINT點數99點兌換康乃馨花束。

統一 7-ELEVEN 獅：5/12~5/14，於球場萊恩酷官方商品店消費滿1,520 元，立即贈送康乃馨花束。5/14母親節當日，凡購買臺南球場季票球迷與特殊席位票種，立即贈送康乃馨花束。(數量有限送完為止)

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