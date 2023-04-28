爆合庫董事長雷仲達任內壓醜聞還高升　王鴻薇要政院不可發布人事

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王鴻薇質疑，其實這幾天自己爆料合庫AMC的內容，內部員工表示，很多早就提供給總行，2019年週刊甚至有爆料，蔡見興任用小三入合庫任職、浮報差旅費的事情，都有員工提交檢舉函給總公司以及董事長雷仲達，但是都被壓下來隨後不了了之。雷仲達應該說明這些基層員工檢舉函後來都到哪了？到了碎紙機了嗎？
王鴻薇更拿出，合庫金控，昨天趕工給立委辦公室的接獲108年員工行政調查報告，內容是基層員工向雷仲達檢舉蔡見興跟小三的關係以及不合適的聘任，蔡見興竟辯稱是因為勞工人數50人以上之公司應僱用或特約醫療人員，所以才聘任小三當機要秘書，那怎麼不直接聘用一位護理師呢？怎麼現在可以當到副理了？
王鴻薇繼續揭露，針對蔡見興跟小三出入旅館，合庫給出的回應是「蔡董事長在台北無置產，故以友人經營之旅館充為住所，黃女到任初期借住於同學家中，僅有同學家中不方便時會於該旅館租用另一套房」，原來一切都是巧合，這種報告是在羞辱檢舉的同仁嗎？還敢再報告最後寫，「惟本公司當時已告誡蔡董事長應嚴守分際並避瓜田李下之嫌，嚴守誠信。本次投訴後，截至112年4月均無接獲其 他投訴該公司情形」，這期間去中國出差、還都有一起報領高雄出差費，這些資料總公司是瞎了嗎？試問總公司這樣處理投訴，誰還敢繼續檢舉？