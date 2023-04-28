議員勸進參選中6選區 王育敏：現階段全心做好副市長
非國民黨艱困選區的立委中6選區無人登記，日前副市長王育敏加入西區里長群組，地方盛傳她可能是「備胎」。王育敏今答詢時表示，自己全心將副市長的工作做好，目前沒這方面的考量。但藍營議員仍不放棄，公開表態「歡迎妳接受國民黨徵召參選」。研考會主委劉彥澧的太太徐巧芯獲國民黨提名參選，他表示會以工作為重，不會請假輔選。
記者顏幸如／台中報導
現任無黨籍立委黃國書因年輕時的線民案，宣佈不再尋求連任，民進黨第6選區3位競逐者經電話民調，已確定由市議員江肇國出線，外界原看好動作積極的國民黨市議員羅廷瑋，但羅並未前往市黨部登記，以致中6選區開天窗，市黨部主委顏文正表示，接下來會啟動徵召作業，由黨中央決定人選，
中6選區在台中火車站周遭，黃國書之前的立委是林佳龍、黃義交，非屬傳統偏綠的艱困選區，日前副市長王育敏突然加入西區里長群組，引起眾人眼睛一亮，認為王育敏有參選嘉義縣長經驗、都會女子的風格非常適合此區。唯王育敏表示只是配合市府輪調制度，之前她負責豐原區，上周輪調改負責中西區。
雖然如此，地方還是懷抱期待，上午市議員朱暖英質詢時，即問王育敏是否會被國民黨徵召，王育敏表示自己既已答應市長盧秀燕推動市政，一定會好好完成職務，除了全心把副市長工作做好，目前沒有其他規畫與打算。3年前曾與黃國書交手的市議員李中，公開表態挺王育敏，表示「歡迎妳接受國民黨徵召參選」。
市議員張芬郁則恭喜研考會主委劉彥澧，太太徐巧芯日前獲國民黨提名參選立委，並詢問他是否會請假回台北為太太輔選？劉彥澧表示會以工作為重，不會請假輔選。