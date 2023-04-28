薛紀綱愛情觀非黑即白！離婚狠甩前妻：就是不愛了 媽媽也錯愕
金鐘獎兒童節目主持人薛紀綱（小兵）被狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，偷吃長相貌似Makiyo的金髮辣妹，他今（28）日公開向妻子及粉絲認錯道歉，這並非他首段婚姻，薛紀綱過去在談話性節目透露自己與前妻離婚的經過，對方是普通上班族，婚姻沒有第三者介入，他忽然覺得對女方沒感覺，坦白說「我不愛這個人了」，就決定結束2年多婚姻，讓家人無法理解。
記者江芷稜/綜合報導
薛紀綱1年多前在談話性節目《單身行不行》，暢談自己的感情史，金牛座的他是個性守舊、老派的大男人，相當重視承諾、守信用，談感情講求「黑白分明」，某任女友外出跨年，允諾會早點回家，卻直到凌晨1點多才報平安，就踩到他的地雷被分手，被主持人笑說是「灰姑娘情節」。
但是他卻願意幫舊愛還錢，有個交往5年多的女友積欠卡債，他大方借錢償還，再讓對方還錢給他，最後發現女友趁他出國工作時，偷拿他抽屜裡的美金換錢，他才火大要女友搬離家裡，這種無法忍受遲到1分鐘，卻願意借30萬給女友的行為，讓同場來賓鄭家純（雞排妹）等人都覺得很奇特。
薛紀綱也承認感情觀有點怪，首段婚姻結束得不明不白，「愛的時候很愛，不愛的時候就不愛，我結婚2年多，突然間有一天我覺得，完了我不愛這個人，她沒有做什麼，我就覺得如果妳跟我一起下去，我不會快樂，也不會給妳快樂，她也很錯愕」，前妻還找他媽媽協調，但他認定長痛不如短痛，乾脆就這樣結束，事後回想起來很莫名其妙。
他強調自己對每段感情都很投入，朝著結婚當目標，但真的結婚後感覺「婚姻不是我想的那個樣子」，與王湘涵的第二段婚姻開始學會退讓，即使興趣不合，也會找尋平衡點相處，儘管如此，當時就有網友在節目影片底下留言「他的行為跟價值觀很怪，說難聽點真的很有事」、「好奇怪的一個人，怪不得會離婚又結」、「薛紀綱很真誠但不成熟，第2任太太王湘涵危險了」，如今爆出不倫事件，網友紛紛朝聖影片，直呼「真的是神預言」。