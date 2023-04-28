杯水理論參考誰？侯友宜：就像中華民國是我的國家、台灣是我的厝
新北市長侯友宜今（28）日出席市議會備詢，對於昨日接受市議員林金結質詢提到兩岸關係形容「中華民國是杯、台灣是水」，要務實交流，避免「杯破水覆」的「杯水理論」，在會前接受媒體聯訪時被問到是參考誰的說法時，侯友宜重申，就像先前常常說的「中華民國是我的國家，台灣是我的厝」一樣，認真打拚顧台灣、顧中華民國，讓國際社會看見中華民國、看見台灣，堅定自信的走向國際。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，要讓國際社會正視中華民國的存在，也要凝聚台灣內部的共識力量，讓大家清楚，中華民國跟台灣的關係是密布不分，就像杯子跟水一樣，覆巢之下無完卵；強調就像前段時間常說的「中華民國是我的國家，台灣是我的厝」，在這塊土地成長，認真打拚顧台灣、顧中華民國。
媒體記者再追問外界認為說法像是前高雄市長韓國瑜說過的「大海漱口杯論」，也是引用先前聯合報副董事長黃年提出的「杯子理論」。對此，侯友宜回應，從以前到現在都一直強調，「中華民國是我的國家，台灣是我的厝」，這是他永遠不變的方向，尤其在服務公職的時間裡，永遠效忠國家，國家就叫中華民國，愛台灣這塊土地所有的人，保衛國家、守護台灣人民的安全跟生命，是他這一生不變的初心。
至於杯水之說學者認為沒有觸碰到兩岸的核心問題，侯友宜則是表示，兩岸最重要的是要維持台海穩定以及區域安全，因為全世界都關注台海安全問題，身為國家的一分子，不要分你跟我，要團結在一起，唯有團結面對詭譎的國際情勢，讓台灣能穩定下來，中華民國能夠永續，這才是該做的事情。