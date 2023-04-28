營多麵含致癌物「環氧乙烷」 印尼政府：符合國內安全標準
印尼廠商生產的「Indomie特色雞肉風味湯麵」被台北市衛生局驗出殘留可能致癌的環氧乙烷（ethylene oxide），在台灣及馬來西亞下架，印尼當局表示，當地營多麵（Indomie）安全可食用，沒有任何問題，並稱台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同。
國際中心楊雅婷／綜合報導
台北市衛生局24日驗出營多麵的「特色雞肉風味湯麵」含有可致癌的環氧乙烷，隨即下令召回這款產品，馬來西亞衛生部也在26日跟進，要求檢測這款泡麵，並要求廠商召回。環氧乙烷（ethylene oxide）是有毒氣體，主要用來作為農藥及為醫療儀器消毒。
不過，印尼食品與藥物管理局27日公開表示，這款泡麵在印尼可安全食用，一名貿易部官員向媒體抱怨，營多麵特色雞肉風味湯麵在海外被召回是因為台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同，不認為營多麵的含有環氧乙烷是太大的問題。但印尼食品與藥物管理局仍要求營多麵廠商確保食品不含過量的環氧乙烷。
營多麵是由印尼食品公司旗下的營多食品（Indofood CBP）生產，在全球擁有超過20個生產設施，並且在全球100多個國家銷售，該公司表示，營多麵符合印尼和進口國家的監管標準。