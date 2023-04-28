春藝強檔！英國懸絲偶劇團《水底的冒險之旅》5/27登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
「懸絲偶」表演是透過操偶師們以一絲一弦賦予木偶生命力，加上原創音樂及劇場聲光效果的渲染，並以它獨有的表演方式，從17世紀開始盛行於歐洲，相當受觀眾喜愛。
「英國懸絲偶劇團」創立於2011年，創辦人史丹·米德爾頓(Stan Middleton)是倫敦當地知名的駁船木偶劇團(Puppet Theatre Barge)第三代傳承人；古典懸絲偶表演方式，操偶師會站在架高約1.2米空橋上操縱戲偶，難度相當高，英國懸絲偶劇場依然秉持傳統的演出技法，再加以創新且更貼近周遭生活的劇情故事，創造富含教育意涵的精采故事，總是能吸引更多大小親子朋友願意手牽手進劇場，體驗偶劇場的藝術魅力世界，短短的沉靜劇場時間裡目不轉睛、讚嘆不已。
該劇團最新力作《水底的冒險之旅》，講述在湖畔的小屋，住著一位老人與他的狗，日與夜過著平靜的生活，一起享受大自然環境的種種，雁鴨也選擇在這裡築巢誕下新生命，突然有一天，暴風雨來襲、湖水不斷上漲，沖走了雁鴨的窩巢！
無獨有偶工作室劇團鄭嘉音藝術總監解析本劇說：「水底的冒險之旅就是這樣一齣讓我們的心情隨著劇中人物，時而會心一笑，時而捏一把冷汗、時而鬆一口氣地，遊歷一場飄流遷徙之旅。全劇沒有語言，因此完全要倚靠操偶師細膩的詮釋、精準的表演節奏，讓觀眾感受劇中時間流轉、家園不再與角色們的心情轉變。伴隨著優美的音樂，大、小戲偶轉換創造景深，戲劇性的燈光描繪不同天氣下的大海和天空，更部分疊入光影動畫增加視覺豐富度，溫馨、童趣滿溢偶戲台之中。」
此齣偶劇場的迷人之處，在於大朋友小朋友總被眼前栩栩如生的懸絲木偶所吸引，隨著每一幕、每一場景轉換，現場聲光與投影效果的震撼呈現，讓觀眾走進故事裡，情緒跟著劇情一起伏拉扯；英國懸絲偶劇團操偶師除了高超的操偶技巧，還擁有迷人的「演」故事魔法，讓小小的偶戲擁有大大的胸襟，克服逆境、駛向未知世界，展開一場尋找真摯情誼的冒險旅程，讓我們跟上木偶的腳步來趟水底的冒險之旅吧！
高雄春天藝術節--英國懸絲偶劇團《水底的冒險之旅》精巧有趣的生動偶劇，購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，最新節目動態請上臉書或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。
(高雄市政府文化局廣告)