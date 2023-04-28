滙豐銀估美5、6月會再各升息1碼　建議第2季投資可以這樣布局

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眾所周知，美國的內需消費佔美國經濟成長的比重高達7成以上，因此高物價、高利率所帶來的影響，勢必將使得美國經濟進一步走弱。因此，滙豐銀行認為聯準會並不會如市場預期般的輕易停止升息，預期在5月及月的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議上，都將升息一碼，並維持這樣的利率水準直到年底。
面對充滿戲劇性的金融市場中，投資人要如何透過各種不同的金融商品，來鞏固核心投資，同時也能對風險性資產保有彈性，讓整體的投資部位可攻可守，以因應未來的市場變化呢？在債券的配置上，滙豐銀行仍舊看好投資等級債券的表現，尤其是中長天期的投資等級債券。在升息進入尾聲，市場對於通膨的預期逐漸趨緩之下，長天期利率的下滑，可望進一步帶動存續期間較高的債券表現；此外，投資等級債券的發行人，財務體質較為強健，也更有能力面對經濟放緩所帶來的景氣逆風。
在金融債方面，滙豐銀行認為，即使今年發生矽谷銀行以及瑞士信貸等事件，整體而言歐美大型銀行的資本適足率仍明顯優於監管機關所要求的水準，尤其是中小型銀行出現資金外流後，大型銀行業反而是主要的受惠者。
在企業債券方面，滙豐銀行看好屬大型藍籌股公司所發行的債券，尤其是美國的大型藍籌股，除了其業務範圍涵蓋全球之外，在產品及業務革新方面都處於業界領先地位。而這類型龍頭公司本身的財務體質出眾，並且在高利率的市場環境影響下，提供了比過往較高的收益率，以美銀美林美國企業債券指數來觀察，目前美國投資等級公司債還能提供5%以上的收益率，仍然遠較過去幾年來更有吸引力。
至於結構型商品部分，雖然現階段，歐美等成熟市場的股票仍然受到央行升息的影響而可能有較大的波動，但滙豐銀行預估，全球電子產品週期以及獲利表現逐漸接近底部，預計全球半導體以及亞洲科技產業將可望在今年下半年逐步復甦；另一方面，由ChatGPT所引領的人工智慧（AI）的投資浪潮，或是電動車相關的投資標的，投資人都可以透過股權連結商品來參與相關投資機會。
在共同基金方面，滙豐銀行相當看好投資等級債券，透過共同基金來佈局投資等級債券，除同樣擁有配息收入之外，在未來利率看跌的前景之下，更可望有潛在的資本利得。此外，債券型基金的配息率往往較為穩定，也有利於專注收益的投資人。另一方面，在歐美經濟可能面臨衰退壓力的時空背景下，投資等級債券型基金，除了擁有信用品質較佳的特性之外，更有著比買單一債券更為分散的投資效果。
除了投資等級債券之外，滙豐銀行亦相當看好中國的經濟表現。中國自去年12月疫情解封以來，醞釀已久的經濟重啟行情，可望由餐飲、旅遊、消費等吃、喝、玩、樂的內需消費產業，慢慢轉向製造業以及房地產業持續加溫。而今年曾經讓金融市場相當頭痛的歐美金融業，對於中國銀行業的影響也相對較小。
因此，滙豐銀行建議，若要投資中國，可以透過共同基金，在台灣所發行的境外基金，投資中國境內A股，大部分都有20% 的投資上限，其主要還是布局在香港及美國掛牌的中概股或ADR，但金管會則特別允許台灣的投信業者發行境內的純A股基金，透過A股基金，可以更直接地參與中國政策紅利的機會。
此外，由於中國經濟開始復甦，周邊的亞洲國家可望持續受惠，從今年農曆春節、228連假到清明連假，桃園機場每天載著滿滿的旅客出國，不論是日本、韓國、或是新加坡、泰國等東南亞國家，疫情鬆綁後的報復性旅遊，帶動了相關酒店、航空、餐飲以及觀光景點的收入，而解封後的中國內需，也可望帶動亞洲周邊國家的外貿出口，因此，亞洲股市，甚至優質的亞洲債券，亦可以透過共同基金，來完成全球投資布局的最後一塊拼圖。