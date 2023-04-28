侯友宜稱「華國是杯、台灣是水」 林楚茵、卓冠廷嘆：空包完蛋了
新北市長侯友宜被認為有極高可能代表國民黨參選2024總統，不過其爭議不斷，更被輿論認為外交、兩岸論述空洞；其昨日談到兩岸相關論述時聲稱，「中華民國是杯子，台灣是水」，再度引發論戰。民進黨發言人林楚茵今（28）日痛斥，侯友宜是讓人無言的空包，這種空話到底想表達什麼？民進黨發言人卓冠廷今日也表示，侯友宜講的話不僅不好笑，論述也很空乏，大家聽不懂，「我覺得侯友宜真的完蛋了」。
記者黃宣尹／台北報導
針對侯友宜的「杯子與水」的論述，林楚茵表示，比草包還讓人無言的空包，侯友宜果然是「空話王」，「中華民國為杯子，台灣為水，彼此是共生體」這就是空話，侯友宜你要不要告訴大家，水跟什麼不共生？
林楚茵說，水可以存在任何容器，鍋碗瓢盆都能裝、人體70％是水，侯友宜究竟想表達什麼？這比起前高雄市長韓國瑜的「塞子、棋子」更空泛、更無邏輯，看來「侯侯GPT」已演化成「侯侯空話王」。
卓冠廷也表示，侯友宜提出的杯水論稱「中華民國為杯子，台灣為水」，讓大家聽得一頭霧水，為什麼中華民國是杯子？為甚麼台灣是水？侯友宜沒有講清楚，會讓大家覺得根本就是另外一個草包，另外一個韓國瑜。
卓冠廷說，侯友宜是韓國瑜2.0，但是一個更不好笑的韓國瑜，韓國瑜至少每天講出來讓人哈哈大笑，每天會心一笑，每天開開心心，侯友宜講的話不僅不好笑，論述也很空乏，大家聽不懂，「我覺得侯友宜真的完蛋了」。