扶助逾千位跨國家庭成員成長 賽珍珠創會董事長紀念會
財團法人台北市賽珍珠基金會服務跨國婚姻家庭子女逾50年，其創會董事長馮閑妹女士於2023年3月23日回歸天家，她這生扶助逾千位台美混血兒成長、自立，是孩子口中的馮阿姨。她臨去時，特別捐款百萬助該會購置辦公室，希望未來可以助其長遠地陪伴更多弱勢兒少。她在台灣的人口照顧服務上有著不可抹滅的貢獻、極具時代意義。為此，該會特別於本（4）月30日10至12點在財團法人中國家庭計劃協會大講廳辦理「創會董事長之馮閑妹女士紀念會」，與大家一起紀念馮阿姨永不褪色的愛。
記者賴正琳／綜合報導
自美國賽珍珠基金會於1964年展開調查台美混血兒在台情況以來，馮阿姨就是主要工作人員，歷任社工、主任、理事長、創會董事長、常務董事等，用超過60年歲月扶持該會，從美國賽珍珠基金會台灣分會轉型自立為財團法人台北市賽珍珠基金會，服務對象由台美混血兒延續到新住民子女，在台灣的人口照顧服務上有著不可抹滅的貢獻、極具時代意義。
她這一生，幫無數台美混血兒媒合國內、外認養人，使其得以在穩定環境中成長；致力無國籍兒童修法，為孩子們結束沒有身份的噩夢；她四處奔走，使經濟弱勢新住民子女可以安心就學、健康成長。是賽珍珠基金會扶助兒少心中永遠的馮阿姨。
前社工文華回憶過去，從前有天她和同事上班時，驚訝地發現受扶助的台美混血兒小芳(化名)居然蹲在該會門口，經過她和同事詢問，小芳說：「我跟家人吵架了，離開家，我不知道該往哪裡去，所以我來找馮阿姨，這對我來說是最像家的存在了」。文華說對基金會、對扶助兒少來說，馮阿姨就像媽媽，給予大家溫暖，是安心的來源。她和所有受扶助的兒少都很懷念她，希望透過舉辦紀念會，大家能聚在一起，共同紀念馮阿姨永不褪色的愛，並將這份愛延續到更多弱勢孩童心中。
該會盧國城董事長表示，馮阿姨的愛綿延逾60年，扶助超過千位跨國婚姻家庭子女成長自立，在回歸天家之際，馮阿姨還捐贈百萬，助賽珍珠基金會購買辦公室，讓該會可以長遠地服務更多弱勢兒少，馮阿姨的愛將帶領該會持續努力、永不停歇。