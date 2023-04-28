NBA季後賽分析／T.Young天賦閃耀　但要讓老鷹成爭冠球隊是兩回事

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Young今天上半場狀態出色，個人命中4顆三分球，砍下了25分，也幫助球隊緊咬比分。下半場塞爾提克對他做出更加針對的防守，他也因此受到影響，13投僅1中，末節更是7投0中，遭到限制。
老鷹此役末節中後段關鍵的4分多鐘內1分未得，反讓塞爾提克打出10:0攻勢，成為他們最終遭到逆轉的原因。而Young在這一段時間內，無法站出來是很大的原因，那讓亞特蘭大少了進攻的主軸、並圍繞之運轉。
其實老鷹後兩節的團隊攻防依然在線，Young雖然被守死，但一直努力在做出正確的決定，把球交到對的球員手上，所以John Collins、D.Hunter、Onyeka Okongwu或Clint Capela還是能找到空檔去得到分數。
可是進入到比賽的尾聲，對方的防守一定是寸土不讓的，用最針對的方式強迫你的球隊去進行困難的出手，很難再找到簡單的投籃機會。這就是為什麼到了這個時間點往往會是巨星的時刻。
賽爾提克雙星關鍵立功 凸顯矮後衛困境
塞爾提克就是這樣做的，Jaylen Brown投進了關鍵三分球，Tatum命中外線、還完成一次點燃士氣的補扣，他們靠著自己的身材、運動能力，更好的去嘗試接管比賽。當老鷹被迫去部部署多資源在這兩人身上，Marcus Smart和Al Horfodr這些有經驗的角色球員就懂得自己可以伺機而動。
矮後衛要將球隊帶領到冠軍等級一直是困難的，Stephen Curry和Isiah Thomas都是史上前25等級的球星，他們是很特別的存在；Chris Paul則整個生涯至今都沒能做到，這也是未來對於Young的一個很大的考驗。他持球創造力肉眼可見，這些年也帶領老鷹贏得一些成就，但是在一些出手選擇的細節，以及在防守端的劣勢上，Young和球隊目前還沒有克服。他在G6上下半場表現的差距，就是老鷹要從一支好球隊變成冠軍球隊之間的差距。
Young必須維持穩定，不只是1節、也不只有1整場比賽、或1整個系列賽，而是1整個賽季。那就不能存在太大的起伏，他要學習球不在自己手上時怎麼去打球，他要一直控制好節奏、要求自己的投籃質量，就像Curry從2014年到2015年之間的轉變一樣，那是很長的一段過程。
其實很少球員能在自己的職業生涯中能來到一支人們會驚嘆道：「哇！這是多麼適合他」的球隊。但Young現在就處在這個位置上，這支老鷹是為他量身訂做的，現在輪到他去將這一切操作發揮作用了。
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