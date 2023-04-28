九種語言製播節目　央廣與報導者攜手合作

為提供閱聽眾更多元的收視聽感受、拓展閱聽範圍，中央廣播電臺與獨立媒體《報導者》合作製播「少年報導者‧誰來讀新聞」節目，由報導者提供合適親子共讀的新聞專題文章，Rti央廣提供英、日、印、 泰、越、菲以及台灣台語、台灣客語、粵語等9種語言，加上《少年報導者》 原有的華語，共以10種語言來讀報，將臺灣的政治、社會、科技、文化等面向介紹給國際少年讀者以及語言學習者，每月規劃2篇，即日起於Rti央廣9語網頁及雙方Podcast平台上架。
記者賴正琳／綜合報導
Rti央廣董事長賴秀如表示，央廣作為代表台灣的國家電臺，每日以 19 種語言向世界傳遞正確的台灣訊息，也因為台灣逐漸國際化，長住在台的移民及移動人口超過百萬人，如何更友善服務這些在台的外語族群，是Rti央廣重要的近程目標。此次合作中也特地挑選了包含印尼、泰國、越南及菲律賓等主要移入人口的母語，以強化東南亞群族的媒體近用權，並提供新移民二代更多親近母語的媒體管道，以促進族群的共融。
報導者執行長何榮幸表示，「壯大非營利媒體，深耕社會影響力」是《報導者》與子品牌《少年報導者》長期努力的方向，此次與央廣共同合作，相信《少年報導者》的多元豐富內容加上Rti央廣9種語言的多語讀報，能夠攜手提供深化兒少媒體識讀與人文素養的重要公共服務。
結合台灣在地性與多元文化性，亦適逢剛結束的穆斯林重要節日「開齋節」，「少年報導者‧誰來讀新聞」首集節目特別挑選相關報導內容，透過兩對夫妻在台灣開設穆斯林餐廳的專訪，讓大家認識特殊的穆斯林餐飲文化，如：為什麼台灣穆斯林餐廳老闆在宰殺牲畜、做禮拜時要面向西方？清真認證是什麼？台灣的穆斯林餐廳能不能在齋戒月開門做生意？歡迎至Rti央廣各語網頁及雙方Podcast平台點選收聽！