指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

5月新制懶人包！「減稅紅包」來了　新北禁用1次性塑膠杯

▲5月新制上路，並迎來報稅季，今年綜合所得稅申報有10項減稅新制上路。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲5月新制上路，並迎來報稅季，今年綜合所得稅申報有10項減稅新制上路。（資料圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

5月有多項攸關荷包的新制上路，包含綜合所得稅有10項減稅紅包，施打公費新冠疫苗將收取約200元的掛號費，桃園、台中等7縣市新加入開徵囤房稅，稅額將反映在今年5月的房屋稅稅單中，新北市也正式加入禁用一次性塑膠杯的行列，違規業者最重罰6000元。《NOWnews今日新聞》整理相關資訊，一文掌握5月新制。

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🔴全國性

📌綜合所得稅的10項「減稅紅包」
5月是年度報稅季，疫後中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，全民生活恢復，報稅時間也不再延長，恢復要在5月31日前完成申報。不過今年萬物皆漲，人民飽受通膨之苦，財政部發出10項減稅紅包，減低大家因報稅流失的血量，減稅措施如下：

1、提高基本生活費。每人基本生活費調高4000元，由19萬2000元調高至19萬6000元。

2、提高一般免稅額。每人調高4000元至9萬2000元，年滿70歲免稅額調高6000元，至每人13萬8000元。

3、提高標準扣除額。單身者扣除額調高4000元至12萬4000元；有配偶者調高8000元至24萬8000元。

4、提高薪資所得特別扣除額。調高7000元，每人每年扣除20萬7000元為限。

5、提高身心障礙特別扣除額。身心障礙特別扣除額調高7000元，每人每年扣除20萬7000元。

6、提高退職所得定額免稅金額。一次領取者較去年提高8000元，也就是一次領取者，領取總額在18.8萬元乘以服務年資，所得額為0；超過18.8萬元乘以服務年資、未達37.7萬元乘以服務年資，半數為所得額；超過37.7萬元乘以服務年資，全數為所得額。分次領取退休金者則較去年提高3萬3000元，以全年領取總額減除81.4萬元的餘額為所得額。

7、提高課稅級距金額。較去年增加2萬至19萬元。

8、賑濟烏克蘭捐款，可列全額列報扣除額。個人對財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶的捐贈，可憑收據全額列舉扣除。

9、醫事人員費用率調高。醫事人員費用率得按原定費用率118.75%計算，藥師適用費用率由94%提高至97%。

10、給付員工接受後備軍人召集請假期間，薪資費用加乘減除。執行業務者及其他所得者支付員工接受召集公假期間的薪資，得就該給付薪資金額的150％，自申報執行業務所得及其他所得減除。

▲5月報稅季來臨，有買賣房屋、租屋的民眾要特別注意報稅須知。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年綜合所得稅報稅時間不再延長，必須在5月31日前完成申報。（示意圖／NOWnews資料照片）
📌囤房族注意！7縣市加徵囤房稅
5月1日開徵的還有房屋稅，繳納期限同樣至5月31日截止。為落實居住正義，除先前已課徵囤房稅的台北市、宜蘭縣、連江縣，去年年7月起桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市也拍板加入開徵囤房稅的行列，也就是說這些縣市的囤房者們，今年5月收到的房屋稅稅單會貴很多。

📌打公費新冠疫苗要收掛號費
新冠疫情趨緩，5月1日起，新冠肺炎由第5類法定傳染病調整為第4類法定傳染病，防疫回歸常態化，專責病房取消開設要求。中央流行疫情指揮中心也自5月1日解編，「家用抗原快篩試劑實名制」也跟著退場，有意購買快篩的民眾，請至藥局、藥妝店、超商、超市等各大通路選購。

此外，施打公費新冠疫苗要在5月1日開始要收掛號費，依各醫療院所公布收費標準，費用約150至250元。與此同時，也沒有「疫苗接種假」，民眾如因接種疫苗有請假需求，將回歸一般性請假規定，可以選擇請有薪「特休」、半薪「病假」或無薪「事假」。

▲台中市快打站催打疫苗奏效，全市確診致死率為0.14%，為六都第二低(圖／民政局提供2022.11.30)
▲5月1日起，民眾接種公費新冠疫苗需自行負擔掛號號。（資料圖／台中民政局提供2022.11.30）
📌5/1起防疫降階，國中會考免戴口罩可陪考
鑑於新冠肺炎降階，大型考試的防疫規定也有所調整。教育部公告，5月20日、21日舉辦的國中教育會考，取消確診考生應試資格限制，也不再強制考生全程配戴口罩，同時開放家長陪考。

▲國中會考即將在週末登場。因應疫情緣故，台北市政府12日上午召開記者會，宣布會考相關防疫細節。圖為記者會中示範會考時，考生中午用餐的情況。（圖／記者陳明安攝，2021.05.12）
▲今年國中會考考生不用再戴口罩，也恢復開放家長陪考。（資料圖／記者陳明安攝，2021.05.12）
📌青春動滋券5/1開放廠商登記
為提倡體育活動，教育部體育署規畫，每年發給16歲到22歲國民1人500元的「青春動滋券」，可用來做運動或看比賽消費抵用，想搭上政府導航「青春動滋券」大船的相關業者，5月1日起可上動滋網登記註冊，審核通過就能收受青春動滋券，而可以領券的青春國民要到6月1日才登記領券喔。

🔴地方性

📌新北禁用一次性塑膠杯
繼台北市飲料店率先在去年12月全面禁用一次性塑膠杯，新北市也宣布跟進，從今年5月1日開始，新北市轄內飲料店不得提供一次性塑膠杯，生物基塑膠、生物可分解塑膠製成的飲料杯也都禁止使用。違反規定的業者，得依《廢棄物清理法》第51條，處1200元以上、6000元以下罰鍰；限期改善仍未完成者，還可按日連續處罰。

▲7-11規定使用「一次性飲料杯」如手搖飲店的塑膠杯，不提供5元自備杯優惠。（示意圖／取自unsplash）
▲5月1日起，新北轄內飲料店禁用一次性塑膠杯，違者最重罰6000元。（示意圖／取自unsplash）
📌桃園市社宅租金最低市價2折
為了有效照顧經濟弱勢家庭，桃園市政府2020年已施行「社宅租金分級制度」，今年5月1日起擴大實施，將5級制調整為6級租金制，收入未達最低生活標準0.5倍的承租人增列為第一級，同時調降第一級的租金為市價2到4折。符合條件的弱勢家庭，最低可以市價2折租金入住社會住宅。

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