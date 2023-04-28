于美人讚馬英九訪中搏「委屈的和平」 吳沛憶：你的核心價值呢？
前總統馬英九日前訪中惹議，表態參選台北市中正、萬華區立委的媒體人于美人卻大讚，還稱「委屈的和平也是和平」，引發論戰。爭取代表民進黨參選中正、萬華立委的台北市議員吳沛憶今（28）日表示，自己無法同意于美人的說法，沒人不想要和平，但國民黨已經示範過，委屈並不會換來和平，換來的是對方軟土深掘；這些年來台灣在國際走出一條路，可以做的事情那麼多，為什麼台灣內部總有政治人物要叫大家什麼都不要做？
記者黃宣尹／台北報導
吳沛憶說，于美人稱讚馬英九訪中，說「委屈的和平也是和平」，她無法同意；于美人不久前跟鴻海創辦人郭台銘同台，到底是什麼樣的委屈，郭台銘近來講得更清楚，「他們認為台灣屬於他們，就讓他們說」。
吳沛憶表示，中國不只是說，還拿武器威脅台灣，郭台銘、于美人的意思是，不管中國如何威脅台灣的生存，侵犯尊嚴，台灣人要委屈求全。
吳沛憶感嘆，沒人不想要和平，但國民黨已經示範過，委屈並不會換來和平，換來的是對方軟土深掘。這些年來，台灣靠的不是低頭，靠的是堅持民主，在國際逐漸獲得民主國家的支持，也走出台灣自己的一條路。
吳沛憶說，可以做的事情那麼多，為什麼台灣內部總有政治人物要叫大家什麼都不要做？自己歡迎各行業優秀人才來從政，但從事政治有一件事很重要，你的核心價值是什麼？