師對生霸凌又一樁？東華大學遭控校園霸凌處置有違失

我是廣告 請繼續往下閱讀
即使後續他獲得實習機會，卻遭受中心組長、督導等人不公平歧視對待，如辦公電腦只分配到「17吋」的骨董螢幕、所裡2位實習教師的實習退訓爭議等。他說，東華大學校長趙涵捷早就知悉此事，卻仍讓他待在霸凌機構長達10個月。
吳俊霖說，他在去年4月6日向東華大學校長趙涵捷申請調查霸凌事件，東華大學遲至4月20日才成立疑似校園霸凌案，後續學校組成防制校園霸凌因應小組，除了無故違法拖延受理，其成員與王主任有許多接觸，沒有自行迴避，又不提供委員名單，致使他聲請迴避未果。
而他在尋求東華校園霸凌事件處理的過程中，一路受到校方行政主管各種違法不公的刁難歧視等對待，因應小組、調查小組幫王主任講話，調查內容對其有利之處全然不採，辦案明顯偏頗；還發現東華大學未依規定，制定該校校園霸凌防制規定，並將相關條文納入學生入學手冊，在在顯現東華大學對校園霸凌議題的忽視，便向教育部提出訴願。
他說，學校主管們的種種不當處置，讓他在死亡幽谷中幾度徘徊，直到日前教育部訴願會指正東華防制校園霸凌因應小組組成違法，全案（本校園霸凌事件不成立）撤銷，限期辦理，但這已經是全案發生1年之後了。
他要求教育部正視這種校園官官相護的共犯結構，憑藉權力吃案成風的校園霸凌處置不當現象；並從他的案件開始，要求已遭指正處置違法的東華校長以下人等依法迴避後續調查與處置；全案另由教育部組成獨立公正的處置小組重新調查，以還原霸凌事實。
東華大學回應，本校於今年4月6日收悉教育部訴願決定書，針對本案予以撤銷原處分、申復決定、學生申訴評議決定，本校須於文到後2個月內另為適法之處分。有關本案後續處理及會議審理等程序，均依校園霸凌防制準則相關規定及教育部訴願決定書的理由辦理。
東華大學指出，因本案目前重新審理中，基於防制準則之保密規定，相關案情內容細節等應予保密，不便說明；東華大學恪遵教育部「校園霸凌防制準則」，積極推動校園霸凌防制工作，尊重每位學生的受教權，嚴肅處理各項霸凌事件。未來亦將持續推動各種防制校園霸凌之措施、機制、培訓及研習，強化校園安全巡查，營造友善校園環境。