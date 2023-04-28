薛紀綱主持兒少節目「被抓包偷吃小三」 曾提攜他的公視說話了
拿過5座金鐘兒少節目主持人獎、節目《下課花路米》主持人薛紀綱（小兵），昨（27日）被資深狗仔葛斯齊爆料婚內偷吃，2張和小三親吻的照片曝光，薛紀綱今一早發聲明承認對妻子王湘涵不忠，公開道歉，曾提攜他的公視也說明和薛紀綱目前的合作關係，表態立場。
記者楊穎軒／綜合報導
公視表示，最後一次與薛紀綱合作節目是在3年前，目前頻道、平台上皆為重播，「公視一向對兒少節目主持人的公私領域作爲採取高標準，很遺憾小兵在私領域發生的事，希望他好好面對處理，降低對家人的傷害」。
對婚姻不忠，薛紀綱除了向家人道歉，也向一路看著他節目的觀眾、曾幫助他的電視台長官、節目工作人員致歉，「那些過去曾經提攜我、給予我表演舞台的節目還有電視台長官以及所有的工作人員們，因為我個人的私事造成工作上的困擾及負擔，我也在此跟各位道歉」。
薛紀綱小檔案
暱稱：小兵
生日：1976年4月22日
出道年份：1996年
主持節目：公視《挑戰未來》、《下課花路米》、《流言追追追》／原住民族電視台《LOKAH巴勇》、《Kakudan時光機》／2022年和焦凡凡搭檔主持第57屆電視金鐘獎節目類星光大道
獎項紀錄：入圍15次電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎，並於第47屆、第50屆、第54屆、第56屆、第57屆獲獎