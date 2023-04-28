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團購美食越陳越酸？紅燒腣膀過期10年　中市衛生局要查

▲台中市議員江和樹出示團購資訊，紅燒腣膀一包售價350元。（圖／江和樹提供，2023.04.28）
▲台中市議員江和樹出示團購資訊，紅燒腣膀一包售價350元。（圖／江和樹提供，2023.04.28）

記者顏幸如／台中報導

台中市洪先生日前團購紅燒腣膀，才加熱第一包就覺得味道特別酸，一看包裝竟已過期10年！嚇得再也不敢吃、向市議員江和樹陳情。台中市衛生局表示將與當事人了解聯繫，並前往營業處所現場稽查。

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▲紅燒腣膀外包裝上製造日期「102/03/15」，竟已過期10年！（圖／江和樹提供，2023.04.28）
▲紅燒腣膀外包裝上製造日期「102/03/15」，竟已過期10年！（圖／江和樹提供，2023.04.28）
台中市議員江和樹日前接獲民眾洪先生投訴，表示他在團購網跟團買紅燒腣膀，18日12塊豬腳到貨，20日他打開一包加熱，吃第一塊就覺得酸酸的，於是拿起外包裝袋檢視，發現上面的製造日期是「102/03/15」，竟已過期10年！

洪先生一家嚇得再也不敢吃，連忙把豬腳倒掉，也通知一起團購的朋友千萬不要吃！朋友向團購主反映，事後全額退費，他不清楚是廠商還是團購主退的錢，但兩人越想越不對勁，決定向民代反映。

▲台中市洪先生團購一批真空包裝的冷凍紅燒腣膀，打開吃竟然有酸味。（圖／江和樹提供，2023.04.28）
▲台中市洪先生團購一批真空包裝的冷凍紅燒腣膀，打開吃竟然有酸味。（圖／江和樹提供，2023.04.28）
江和樹表示，這家位於沙鹿區的業者，公司設立日期是2013年8月8日，但產品出廠日期是2013年3月15日，比成立公司還早5個月，實在太扯！主管機關有必要好好查查。

衛生局表示，將先與當事人了解聯繫、購買、取貨等相關細節，並前往營業處所進行現場稽查，如查獲逾期食品，將依違反《食安法》規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲江和樹在記者會上當場打開紅燒腣膀加熱。（圖／江和樹提供，2023.04.28）
▲江和樹在記者會上當場打開紅燒腣膀加熱。（圖／江和樹提供，2023.04.28）
法制局呼籲民眾，若買到過期食品致財產或健康損害，得檢附具體事證（如發票等購買憑證、就醫診斷證明及損害事證等），依《消費者保護法》規定向業者求償，若無法達成協議，可向市府消費者服務中心提出申訴。消保官也提醒業者，如販售過期食品造成多數消費者損害，除商譽受損及刑事責任，消費者得依《消費者保護法》第51條規定，請求損害額1倍至5倍的懲罰性賠償金。

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