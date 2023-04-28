共軍無人機「半繞台」飛行 學者：演練對台灣東部戰力保存區偵察
共軍於昨日上午6時至今（28）日上午6時，派出包括2架無人機在內的19架次軍機跨越海峽中線，與進入台灣周邊西南、東南及東北空域；其中1架TB-001無人機則是從西南空域進入後，繞經台灣南方、東南方與東方北空域，再由東向西以「逆向」方式自海峽中線北端跨越中線。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，共軍此舉除了藉「繞台」展示TB-001無人機海上長距離飛行能力，並進行武力展示外，共軍很可能是在演練日後派遣無人機對我東部戰力保存區進行偵察，讓共軍推進至西太平洋的海空兵力，包括空軍打擊機群或海軍航艦戰鬥群發動打擊。
記者呂炯昌／台北報導
揭仲指出，在國防部自2020年9月17日起，逐日公布共機侵擾台灣周邊空域之動態後，共軍已很少派遣傳統軍機「繞台」；這次TB-001無人機的「繞台」，雖然嚴格來說並非是共軍無人機首次「繞台」，但應是首次派遣無人機全程於我方防空識別區內實施「繞台」飛行。目的除驗證、展示此型無人機的海上長距離飛行能力，應該也想藉此一近年相對罕見的飛行路徑，擴大武力展示的效果。
揭仲說，但更重要的是，共軍很可能是在演練日後武力犯台時，派遣兼具偵察與攻擊能力的TB-001無人機，針對國軍戰力保存區執行下列任務：於犯台前夕對台灣東部陸地與海面進行偵察，確認國軍的相關部署；在開戰後，派無人機搭配北斗衛星導航系統，獲取台灣東部陸地與海面之國軍目標的精確位置，並透過機上的衛星通訊保密數據鏈路，即時傳遞給在西太平洋戰術位置就位的共軍航艦戰鬥群，或共軍空軍的打擊機群，讓後二者對國軍在東部進行戰力保存的海空兵力，或重要設施發動遠距打擊。
揭仲表示，共軍「山東號」航艦日前實施服役後首次西太平洋遠航訓練時，就曾於4月9日及10日共軍針對台灣之「聯合利劍演習」期間，自台灣東方之西太平洋海域，分別派出4架次及15架次之殲-15戰鬥機，飛抵我防空識別區東南角，模擬攻擊台灣東部國軍的戰力保存區；而在「山東號」甫結束西太平洋遠航訓練後不久，共軍就派出TB-001無人機模擬實施對整個台灣東面的偵察飛行，頗有相互呼應的意味。