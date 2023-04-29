專訪／張秀卿曾投資失利賠千萬！3年啃老本　愛女狠拒吳宗憲邀請

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專輯取名「我是女王」，在現實生活中，張秀卿也被老公寵成了女王，不僅時常與老公約會，老公知道她近期工作忙碌，都會主動幫她倒熱水，非常貼心，而張秀卿至今的心願，就是替老公生子，還去拜了送子觀音，「當然是希望有機會（懷孕），寧可信其有，到時候失望了也沒關係。」她分享日前坐高鐵，看到一位媽媽剛生產完，不斷看著身旁的小北鼻，還會幻想如果自己懷孕產子，就會逗小孩，喜歡看孩子咿咿啊啊的模樣。張秀卿被問到有沒有考慮領養，她僅表示：「暫時不考慮。」
張秀卿的女兒林莉同樣有著明星夢，已經是伯克利音樂學院的學生，她不諱言的說，其實一直想與女兒合作，「她很有自己的想法，現在美國學的東西，都能激發她的能量。」張秀卿也說，不擔心遠在美國的女兒，她很了解林莉愛自由，但同時又很節制，有自己的生活方式，她不會多去干涉。張秀卿說起林莉充滿欣慰：「她希望學校讀2年就好，所以暑假才不回來，就是希望我不要那麼辛苦。」
張秀卿分享吳宗憲有意想簽下林莉，曾經向女兒提起此事，不過女兒卻婉拒了，「每次遇到憲哥他都會提一下，林莉說她有自己的想法，還在考慮，她說『我可以當歌手，也想當製作人，現在有我想做的目標』。」
先前疫情關係，讓世界延宕了3年，首當其衝的是藝人們活動銳減，張秀卿坦言這3年可以說都是吃老本，狀況最不好時，月收入竟然是零，因此在疫情解封後，她趕緊努力接工作補回來。談到有沒有做投資或買房，張秀卿表示，由於20年前投資票券虧了1000多萬，因為這樣難過很久，從此「收山」，現在覺得現金最重要，賺的錢投資女兒最好。