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《人中之龍》5位真人酒店小姐確定！Kson入選嗨翻：全力以赴

▲《人中之龍7 外傳 英雄無名》酒店公關小姐的出演徵選中，台灣觀眾熟悉的實況主Kson（中）如願中選。（圖／《人中之龍》Twitter）
▲《人中之龍7 外傳 英雄無名》酒店公關小姐的出演徵選中，台灣觀眾熟悉的實況主Kson（中）如願中選。（圖／《人中之龍》Twitter）

記者張志浩/綜合報導

SEGA知名遊戲大作《人中之龍》系列的一大賣點，就是遊戲內會有真人演出的內容，讓玩家擁有不同的遊玩體驗。日前《人中之龍7 外傳 英雄無名》舉辦酒店公關小姐的出演徵選，最終出線的5人中，包括台灣觀眾熟悉的實況主Kson、公關小姐「あゆ」、寫真女星「要あい」、AV女優「佐山愛」和演員「中山こころ」，繼前陣子《人中之龍 維新！極》中波多野結衣、桃乃木香奈及小倉由菜等出演後，再掀一波話題。

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《人中之龍》昨（27）日在官方實況節目中，公開確定出演《人中之龍7 外傳 英雄無名》酒店公關小姐的人選，其中就包含台灣粉絲非常喜愛的YouTuber、VTuber、實況主「Kson」，Kson表示，自己過去都在私下擅自幫《人中之龍》宣傳，這次終於被收編成正規軍，讓她非常興奮。

▲（圖／《人中之龍》官方頻道）
▲實況主Kson（左）與好友「要あい」（右）雙雙獲得《人中之龍》出演資格，兩人相當激動。（圖／《人中之龍》官方頻道）
Kson還說道，在徵選最後階段的留下來的10個人之中，她認為無論是誰中選都不是件奇怪的事情，且不只自己多年以來的夢想實現，與Kson私交很好的寫真女星「要あい」也一同入選，Kson還透露，兩人曾邊喝酒邊討論誰可能上榜，或是落榜下一步該如何進行，不過現在這些都不用再擔心了。

此次《人中之龍 7 外傳 英雄無名》甄選從2022年底到現在告一段落，獲選者除能以真實樣貌演出酒店小姐外，也能獲得實體遊戲，並參與宣傳活動，後續決賽奪冠的選手，更能加碼獲得《人中之龍 8》角色演出權（角色未定）及100萬日圓獎金。官方指出，《人中之龍 7 外傳 英雄無名》預計在 2023 年內推出。

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