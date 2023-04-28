新南向姐妹校計畫　開拓學生國際視野

為提升國民英語力並增進國際競爭力，以落實2030年雙語政策目標，教育部國民及學前教育署委託國立中正大學辦理「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，111學年度已核定補助111校，協助學校與63個英語為官方語言或通用語言國家的公立國民中小學簽訂合作備忘錄（MOU）或締結姊妹校，透由「線上文化交流」、「線上合作教學」或「線上彈性學習課程」等方式，與國外姊妹校交流，預計2030年將達成簽訂340校數的目標，提升學生對多元文化的認識與瞭解。 我是廣告 請繼續往下閱讀 以基隆市尚仁國小為例，該校111學年度與印度Sachdeva Public School進行非同步線上文化交流，由雙方教師共同規劃傳統節慶及美食等主題課程，並由雙邊二至四年級學生參與。尚仁國小介紹台灣春節習俗，包含貼春聯、吃團圓飯、領壓歲錢、舞龍舞獅表演及拜年語等；印度姊妹校則介紹印度的篝火節及風箏節，並教導如何製作紙風箏，及表演精彩的印度傳統舞蹈。透過線上課程，雙方學生交流學習，瞭解彼此的生活習慣和文化習俗，進而增廣國際視野。另為增進我國教師全球素養，國立中正大學於111學年度辦理教師增能工作坊，逾百位教師線上參與。其中一場由美國加州洪堡郡的老師與彰化縣英資中心主任共同擔任講師，邀請美、臺雙方教師共同參加，介紹加州與彰化兩所學校合作及交流模式，並提供學校在執行姊妹校計畫具體可操作的課程規劃與教學設計，例如讓學生透過「泰迪熊計畫」分享彼此的家庭生活或校外活動，或是自我介紹計畫作品，讓雙方學生交流互動。國教署表示，將持續推動姊妹校計畫及辦理教師增能研習，以期達成教師線上共備、學生共學的目標，並增加學生對學習英文及國際交流的興趣，增進對於多元文化的認識與瞭解。九種語言製播節目 央廣與報導者攜手合作扶助逾千位跨國家庭成員成長 賽珍珠創會董事長紀念會外國人愛去的農村景點 盤點嘉義食農體驗移工留才久用方案推動至今 移工曝心聲