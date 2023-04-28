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勞動節速食優惠！肯德基丟「神級代碼」：炸雞、蛋撻55折

▲肯德基五一勞動節推出限時優惠代碼，炸雞、蛋撻組合下殺55折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基五一勞動節推出限時優惠代碼，炸雞、蛋撻組合下殺55折。（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（29）天開始喜迎連假！肯德基推出五一勞動節限定優惠碼，4/29-5/1限時三天使用「40495」代碼，卡拉脆雞6塊加原味蛋撻6入，還搭配沁涼的瓶裝可樂1瓶，只要399元（原價729元，下殺55折）；同時即日起至5月7日，漢堡王8種「買1送1」優惠，包括4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡。

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肯德基在五一勞動節限時三天推出優惠代碼，使用「40495」，包含酥脆多汁口感的6塊「咔啦脆雞」，以及超夯熱門品項「原味蛋撻」6顆，還搭配沁涼的瓶裝百事可樂1瓶，原價729元，使用優惠碼後只要399元，下殺55折。

▲使用「40495」，包含酥脆多汁口感的6塊「咔啦脆雞」，以及超夯熱門品項「原味蛋撻」6顆，還搭配沁涼的瓶裝百事可樂1瓶
▲優惠代碼「40495」限時三天，包含酥脆多汁口感的6塊「咔啦脆雞」，以及超夯熱門品項「原味蛋撻」6顆。（圖／肯德基提供）
此外，肯德基即日起至5/1，推出「加1元多1件」超值優惠碼，超划算代碼先筆記：「40520」小脆薯兩包，優惠價34元；「40521」4塊上校雞塊兩份，優惠價50元；「40522」玉米濃湯(大)兩杯，優惠價53元；「40523」中杯百事可樂兩杯，優惠價38元；「40524」雞汁風味飯兩份，優惠價46元。

66元點心套餐，「40525」QQ球+蛋撻+小杯綠茶；「40526」小薯+蛋撻+小杯綠茶；「40527」4塊雞塊+蛋撻+小杯綠茶；「40528」4塊雞塊+小脆薯+小杯綠茶。

個人套餐代碼，「40529」美式煙燻咔脆雞堡+小脆薯+小杯綠茶，109元；「40530」咔啦雞腿堡+小脆薯+小杯綠茶，109元；「40531」咔啦脆雞兩塊+蛋撻+小杯綠茶，129元；「40532」咔啦脆雞+青花椒香麻脆雞+小脆薯+小杯綠茶，129元；「40533」咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小脆薯+小杯綠茶，149元；「40534」花生卡啦雞腿堡+小脆薯塊+蛋撻+中杯可樂，169元。

此外，漢堡王即日起至5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」優惠，包括4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。平均下來，12塊雞塊只要75元、2顆小華堡100元，且4/30前晚上8:30至打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」，相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。

▲漢堡王多達5款漢堡「買1送1」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王多達8品項「買1送1」，包含熱門商品小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡等。（圖／漢堡王提供）

勞動節速食優惠盤點！漢堡王買1送1　肯德基加1元多1件

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