勞動節速食優惠！肯德基丟「神級代碼」：炸雞、蛋撻55折

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此外，肯德基即日起至5/1，推出「加1元多1件」超值優惠碼，超划算代碼先筆記：「40520」小脆薯兩包，優惠價34元；「40521」4塊上校雞塊兩份，優惠價50元；「40522」玉米濃湯(大)兩杯，優惠價53元；「40523」中杯百事可樂兩杯，優惠價38元；「40524」雞汁風味飯兩份，優惠價46元。
66元點心套餐，「40525」QQ球+蛋撻+小杯綠茶；「40526」小薯+蛋撻+小杯綠茶；「40527」4塊雞塊+蛋撻+小杯綠茶；「40528」4塊雞塊+小脆薯+小杯綠茶。
個人套餐代碼，「40529」美式煙燻咔脆雞堡+小脆薯+小杯綠茶，109元；「40530」咔啦雞腿堡+小脆薯+小杯綠茶，109元；「40531」咔啦脆雞兩塊+蛋撻+小杯綠茶，129元；「40532」咔啦脆雞+青花椒香麻脆雞+小脆薯+小杯綠茶，129元；「40533」咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小脆薯+小杯綠茶，149元；「40534」花生卡啦雞腿堡+小脆薯塊+蛋撻+中杯可樂，169元。
此外，漢堡王即日起至5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」優惠，包括4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。平均下來，12塊雞塊只要75元、2顆小華堡100元，且4/30前晚上8:30至打烊前，臨櫃單筆消費滿199元「現折20元」，相當於宵夜爽吃買1送1還能滿額再省20元。