鳳小岳怎麼了！剃平頭喊「重新開始」 7歲帥兒萌樣曝光
鳳小岳推出台語新歌〈風車〉，由鳳小岳作曲、搖滾天王伍佰作詞，戲劇男神為了展現闖樂壇「系金A」，主動要求在MV中自剃平頭，象徵「重新開始」當樂壇新人的決心，為符合新歌中講述「飄撇」男人仍懷抱的赤子之心，邀來一名混血小男孩入鏡演出，而該男孩正是鳳小岳7歲帥兒「小木耳」，父子首度同框拍MV，成為又帥又萌的超級彩蛋。
記者吳雨婕/綜合報導
〈風車〉MV拍攝場景回到鳳小岳從小最常「混」的士林區拍攝，重現他自我的青春期狀態，在士林夜市裡的暗巷中、美食攤位旁，無所事事的青少年聚集在一起，一起消磨時間、想像著長大的美夢。導演江民仕建議MV要有一個小孩子入鏡，象徵小時候對自己未來的想像力與憧憬，而這個小孩子一直住在心裡、從未離開，卻在選角方面卡關，導演靈機一動詢問鳳小岳：「那你小孩能不能來拍？」鳳小岳也突破盲點笑說：「對耶！好像我的小孩也可以來拍。」他透露回家詢問小木耳的意願，兒子只問：「所以YouTube上也會看得到嗎？」一聽可以就一口答應了。
父子首度合作拍MV，鳳小岳耐心在一旁幫兒子導戲，由於現場有不少兒子熟悉的面孔，因此害羞的小木耳也顯得相當自在與放鬆，「就是一個出來玩的概念」，對於兒子的表現，鳳小岳也自豪說：「滿意啊！當然滿意呀！」只是從傍晚才開始拍攝，小木耳現場靦腆表示：「很好玩，但真的太累了，以後不拍了。」但隔天一睡飽，又忍不住跟媽媽說：「下次改白天拍就可以，很好玩！」還一直問何時可以在YouTube上看到，想讓同學看看。