中國地方債務危機現骨牌效應　貴州雲南相繼喊窮

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另據雲南省公布的2022年地方財政預算執行情況，永平縣地方政府債務餘額達人民幣（下同）34億4000萬元（約新台幣152億元），其中一般債餘額6億2000萬元，專項債餘額28億2000萬元。
同屬雲南省的騰沖市財政也不樂觀。當地市委書記馬子興24日表示，務必看清當前財稅金融工作面臨的壓力，全市財政保障能力較低，本級財力僅能勉強保障工資發放。
他提到當前騰沖市的財政困窘還包括，收支平衡矛盾突出，組織收入難度加大，收入質量不高，財政自給率較低；債務規模大，政府綜合財力下降，債務率逐年遞增，風險防控難度增大。
其他像是國有企業實體化運行較弱，市場化程度較低，缺乏中長期戰略規劃引領，主責主業不突出，經營規模小，經營水平和效益不高等。
報導指出，雲南喊窮之前，貴州省政府發展研究中心先發布「化解地方政府債務情況調研」報告說，債務已成為擺在各地政府面前重大而又亟需解決的問題，但受制於財力水平有限，化債工作推進異常艱難。
這篇報告另指出，貴州省若干地方政府的地方債務問題嚴重，「僅依靠自身能力已無法有效解決」。
中國女權作家上官亂日前於臉書發文指出，現在中國各地的地方債已經高到不行，「貴州直接擺爛了」，說地方債高到不能償還，聲音還被和諧了。
另據中國人民大學今年元月間發表的地方財政發展報告，由於疫情衝擊，中國去年各省債務增速遠超收入，而且各省債務增速明顯超過GDP和收入，償債負擔加重。
報告並闡述地方財政面臨的危機，包括近2年財政收入結構惡化，地區間財力不均；收入增長乏力的同時，剛性支出需求擴大，財政收支矛盾日益凸顯；為平衡收支矛盾，地方舉債快速增加。
至於中國財政部則是在今年2月間發布的去年財政收支數據指出，中國廣義財政支出超過收入達人民幣8兆9600億元創歷史新高，這個數字甚至超過疫情爆發的2020年。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120428