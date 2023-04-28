史哲再提T-content！文策院攜手富邦文教　投資兒少影視內容

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他在今天致詞時再次提到，「我們給予兒少怎樣的土壤、養分，他就會長成怎樣的大樹」，當我們從小給孩子們的就是外來內容，很難期待長大成年的他心中有台灣。
史哲指出，自己上任近3個月，從《公共電視法》的修法，強化兒少節目的公共服務，再從《文創產業發展法》修法，讓台灣文化內容首次得到與半導體、生技產業一樣的投資抵減，加強民間共同投資臺灣文化內容的力道，目的即是要挽救T-content，讓台灣擁有自己強大的文化內容，讓T是專屬台灣的識別。
「兒少內容是T-content的重中之重」，史哲感謝富邦文教基金會長年深根兒少影視內容的推展及人才培育，「資源再加上人才，我們才能一步一步保住T-content」。
今天的簽署記者會在松菸文創園區「momomini影視兒童節」論壇現場舉行。富邦文教基金會執行董事陳藹玲分享，我們需要政府、教育界、產業界一起共同努力面對環境的改變，因為科技媒體傳播的改變，不只為兒童收視的習慣帶來衝擊，更衝擊台灣文化的形塑。
文策院董事長蔡嘉駿說，日前立法院初審通過《文創法》部分條文修正草案，其中的投資抵減稅額使產業充滿了期待、增強投資人信心，看好台灣內容產業前景；這次和富邦文教基金會的合作，便是希望從兒少節目的內容產製和人才培育開始，吸引更多產業活水，共創產業願景。
此外，雙方也將展開全方位合作，包含文策院在「影視兒童節」期間，公布 「文策院調查報告：台灣兒少影視內容觀影行為調查」，並於論壇中參與討論「內容創作與全球市場：拓展內容影響力」；富邦文教基金會則將在由文策院主辦的2023 TCCF創意內容大會「PITCHING提案大會」的動畫場設獎，以及於6月合作舉辦國際動畫培訓工作坊等。